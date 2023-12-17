Россиянам рассказали, чего не должно быть в соцсетях при поиске работы мечты

Поиску работы могут поспособствовать правильно оформленные соцсети. Особенно если речь идёт о высокой должности. Как рассказала "Газете.ru" HR-эксперт Мария Консманова, при подборе кандидатов работодатели могут мониторить их странички.

По словам эксперта, чтобы данные впечатлили потенциального работодателя, нужно почистить аккаунт от чересчур личных фото и постов сомнительного содержания. Если где-то предыдущий начальник упоминается в негативном ключе, от этой записи нужно скорее избавиться. В целом личный аккаунт должен быть презентабельным и аккуратным.

"Соцсети позволяют сформировать некий образ кандидата, его психологический портрет, увидеть увлечения и интересы человека. Часто работодатели хотят найти единомышленника, который будет поддерживать корпоративную культуру и ценности компании", — пояснила Консманова.

Она посоветовала почистить страничку перед поиском работы, проверить приватность альбомов и удалить посты с матом и на политические темы. Эксперт объяснила, что в будущем на ней не должно быть конфиденциальной рабочей информации: о сотрудниках, сделках, клиентах, документах и так далее. Снимки с корпоративов тоже лучше не выкладывать.

В корзину также стоит отправить посты и фото, демонстрирующие вашу депрессивность, так как это может оттолкнуть будущего работодателя, резюмировала эксперт.