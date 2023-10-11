HR-эксперт рассказал, чем замотивировать молодёжь для работы
HR-эксперт Мурадян: Молодые сотрудники не хотят работать в токсичном коллективе
Молодые сотрудники мечтают о работе в современном офисе без токсичных коллег. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян, добавив, что такие условия повышают мотивацию молодёжи при устройстве на работу.
"Есть несколько способов нематериальной мотивации работников, которые сегодня используются. Первый вариант — это всё, что касается вопросов дополнительного медицинского страхования, так как это позволяет сделать так, чтобы сотрудники не бегали по очередям в общих поликлиниках", — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.
Также молодёжь может мотивировать устроиться на работу в приличный офис с нормальной мебелью и современными компьютерами, отметил Мурадян.
Повысить мотивацию помогут и адекватные коллеги, которые вежливо общаются друг с другом и не сплетничают за спиной. Эксперт уточнил, что ещё один рабочий метод повышения мотивации — расширенный отпуск, не 28 календарных дней, а 40. Но тут уже всё зависит от профессии и должности, заключил специалист.
Больше половины (52%) россиян хотя бы раз в жизни меняли работу из-за токсичных коллег. Каждый пятый (22%) из них признался, что увольнялся из-за поведения коллег более одного раза за свою карьеру. А вот кто, несмотря на неадекватное поведение рабочего коллектива, остаётся на прежнем месте работы, можно узнать в материале Лайфа.
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