HR-эксперт рассказал, чем замотивировать молодёжь для работы

Молодые сотрудники мечтают о работе в современном офисе без токсичных коллег. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян, добавив, что такие условия повышают мотивацию молодёжи при устройстве на работу.

"Есть несколько способов нематериальной мотивации работников, которые сегодня используются. Первый вариант — это всё, что касается вопросов дополнительного медицинского страхования, так как это позволяет сделать так, чтобы сотрудники не бегали по очередям в общих поликлиниках", — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Также молодёжь может мотивировать устроиться на работу в приличный офис с нормальной мебелью и современными компьютерами, отметил Мурадян.

Повысить мотивацию помогут и адекватные коллеги, которые вежливо общаются друг с другом и не сплетничают за спиной. Эксперт уточнил, что ещё один рабочий метод повышения мотивации — расширенный отпуск, не 28 календарных дней, а 40. Но тут уже всё зависит от профессии и должности, заключил специалист.