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9 августа, 17:09

Россияне не смогли прийти к консенсусу в вопросе дружбы с коллегами

Свыше 40% россиян верят в рост продуктивности труда на фоне дружбы с коллегами

Жители России совершенно по-разному относятся к дружбе с коллегами по работе. Некоторые считают, что хорошие отношения внутри коллектива способствуют повышению его производительности, тогда как другие уверены в обратном эффекте. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Сберподбор".

По данным "Газеты.ru", 50% респондентов не видят связи между дружбой с коллегами и ростом продуктивности. В то же время 42% опрошенных настаивают на существовании прямой зависимости между двумя этими факторами. Лишь 8% участников исследования считают, что хорошие отношения негативно влияют на работу.

Также в рамках опроса у россиян поинтересовались, общаются ли они с коллегами вне рабочего процесса. Положительно на вопрос ответили 44% респондентов, тогда как 31% высказался против такой практики.

Треть россиян посчитали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем

Треть россиян посчитали токсичных коллег источником их проблем со здоровьем

Впрочем, далеко не все работники настроены по отношению к окружающим положительно. Существуют так называемые токсичные коллеги, обуздание нрава которых требует применения специальной методики.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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