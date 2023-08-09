Россияне не смогли прийти к консенсусу в вопросе дружбы с коллегами

Жители России совершенно по-разному относятся к дружбе с коллегами по работе. Некоторые считают, что хорошие отношения внутри коллектива способствуют повышению его производительности, тогда как другие уверены в обратном эффекте. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Сберподбор".

По данным "Газеты.ru", 50% респондентов не видят связи между дружбой с коллегами и ростом продуктивности. В то же время 42% опрошенных настаивают на существовании прямой зависимости между двумя этими факторами. Лишь 8% участников исследования считают, что хорошие отношения негативно влияют на работу.

Также в рамках опроса у россиян поинтересовались, общаются ли они с коллегами вне рабочего процесса. Положительно на вопрос ответили 44% респондентов, тогда как 31% высказался против такой практики.