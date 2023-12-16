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16 декабря, 03:51

Штрафы не платим: Россиянам перечислили особенности работы в новогодние праздники

HR-менеджер Ходаковская: Сотрудник не должен платить никакие штрафы на работе

Выход на работу в праздничные дни сопровождается некоторыми правами сотрудников, о которых часто забывают. О них "Газете.ru" рассказала HR-менеджер Марина Ходаковская.

Эксперт напомнила, что по закону труд россиян в эти моменты оплачивается в двойном размере. Если сотрудник предпочитает вместо двойной оплаты отдохнуть, работодатель обязан предоставить альтернативный день отдыха. В этом случае оплата за выход в праздничный день будет стандартной.

Также не стоит забывать о том, что сотрудник обязан предупреждать руководство о проблемах, таких как технические сбои, задержки в коммуникации или согласовании, напомнила главный HR-менеджер New MIX и Bundex. Кроме того, работник обязан предложить варианты решения ситуации.

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Помимо того, Ходаковская подчеркнула, что работник не обязан нести финансовую ответственность в виде штрафов, так как на законодательном уровне предусматривается только устное замечание, письменный выговор или увольнение по статье.

"И не забывайте, что ваша безопасность и здоровье имеют первостепенное значение: некоторые нарушения могут не только повлиять на ваш кошелёк, но и привести к серьёзным последствиям", — заявила эксперт.

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А когда человек приступает к поискам работы, ему необходимо программировать свои ожидания на соответствующий стратегии отрезок времени, чтобы не падать духом и не терять мотивацию. Даже после нескольких отказов от работодателей не стоит обесценивать себя и свои профессиональные навыки, рассказывал ранее Лайф.

Обложка ©

Freepik / DCStudio

Алексей Соловьёв
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