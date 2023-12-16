Штрафы не платим: Россиянам перечислили особенности работы в новогодние праздники

Выход на работу в праздничные дни сопровождается некоторыми правами сотрудников, о которых часто забывают. О них "Газете.ru" рассказала HR-менеджер Марина Ходаковская.

Эксперт напомнила, что по закону труд россиян в эти моменты оплачивается в двойном размере. Если сотрудник предпочитает вместо двойной оплаты отдохнуть, работодатель обязан предоставить альтернативный день отдыха. В этом случае оплата за выход в праздничный день будет стандартной.

Также не стоит забывать о том, что сотрудник обязан предупреждать руководство о проблемах, таких как технические сбои, задержки в коммуникации или согласовании, напомнила главный HR-менеджер New MIX и Bundex. Кроме того, работник обязан предложить варианты решения ситуации.

Помимо того, Ходаковская подчеркнула, что работник не обязан нести финансовую ответственность в виде штрафов, так как на законодательном уровне предусматривается только устное замечание, письменный выговор или увольнение по статье.

"И не забывайте, что ваша безопасность и здоровье имеют первостепенное значение: некоторые нарушения могут не только повлиять на ваш кошелёк, но и привести к серьёзным последствиям", — заявила эксперт.