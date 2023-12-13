Благодарность Вселенной и любовь: Раскрыт секрет "правильных" желаний на Новый год, которые точно сбудутся

Чтобы в новом году все заветные мечты исполнились, нужно соблюдать несколько правил, рассказал профессор психологии Илья Слободчиков. Он советует не зацикливаться на негативных моментах уходящего года, но и не жить в иллюзиях о светлом будущем.

"Не зацикливайтесь на негативном, постоянно прокручивая в голове неудачи. Всё отрицательное нужно мысленно оставить за спиной в прошедшем году, чтобы эта история не повторялась. Да, есть такая особенность у нашего мозга, негативные события мы помним и переживаем дольше. Но это не значит, что нужно всю оставшуюся жизнь себя гнобить за то, что я где-то что-то сделал неправильно или у меня что-то не получилось", — рассказал эксперт aif.ru и перечислил главные правила.

Быть благодарным. По словам психолога, важно осознать: всё хорошее с нами происходит потому, что мы что-то для этого сделали. Чем больше человек помнит об этих шансах, которые дала Вселенная, тем больше внутренне настроен на повтор этого действия. Эксперт объяснил, что, согласно концепции Вернадского о ноосфере, Вселенная — живая, поэтому всё, что происходит вокруг нас, — живое. И нам возвращает наши внутренние установки.

Не создавать иллюзий. Эксперт отметил: человек так устроен, что у нас в голове часто возникают странные фантазии, которые по определению неисполнимы, поэтому создаются невыполнимые иллюзии. Безусловно, мечтать-то не вредно, только для этого ресурс должен быть, добавил эксперт.

Наличие ресурсов. Этот пункт схож с предыдущим. Специалист привёл простой пример: если ребёнок планирует поступление в вуз в следующем году, то здесь можно оценивать ресурсы. А мир во всём мире — мечта нереальная.

Если нельзя изменить ситуацию, стоит изменить своё отношение к ней. Эксперт отметил, что невозможно влиять на внешние обстоятельства. Если хочется тосковать и грустить в Новый год, значит, вы будете тосковать и грустить. Ощущение одиночества и депрессии человек частично создаёт себе сам. Себя нужно любить и уметь делать себе маленькие праздники. Тогда в ответ на это ситуация разворачивается к нам лицом, заключил психолог.