Учёные выяснили, чем грозят психическому здоровью долгие поездки на работу

Люди, которые проводят в дороге до места работы около часа, на 16% чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем, чем те, у кого поездки занимают 30 минут. Об этом стало известно в ходе изучения данных об участниках трудоспособного возраста из пятого корейского исследования условий труда, проведённого шесть лет назад, сообщает издание Science Alert.

Так, в ходе исследования корейцы отвечали на вопросы, основанные на пятибалльном индексе благополучия Всемирной организации здравоохранения, по которому оценивалось психическое здоровье опрашиваемых.

В исследовании говорится, что среднее время, которое респонденты проводят в пути, составило около 47 минут, тогда как за рабочую неделю — четыре часа (не учитывая выходные). Примечательно, что четверть из 23 415 опрошенных отметили у себя симптомы депрессии.

"Хотя исследование не показывает причинно-следственных связей, связь между поездками на работу более часа и более плохим психическим здоровьем среди мужчин была наиболее сильной у тех, кто не состоял в браке, работал более 52 часов в неделю и не имел детей. Среди женщин длительное время поездок на работу было связано с симптомами депрессии у работников с низким доходом, сменных работников и тех, у кого есть дети", — сообщает издание.

Некоторые респонденты отметили, что длительные поездки, наоборот, положительно влияют на их состояние, так как в пути они могут расслабиться и отвлечься.

Учёные предположили, что создание комфортных условий для поездок к месту работы позволит наладить людям своё психическое здоровье.