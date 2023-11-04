Учёные нашли виновника депрессий и психических расстройств человека

Современные люди могли унаследовать депрессию и стрессы от своих предков — денисовцев. Об этом рассказали учёные из каталонского Университета Пумпеу Фабры. Итоги исследования опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

Специалисты изучили ген SLC30A9, который регулирует уровень и транспортировку цинка в клетках: как оказалось, он совпадал с геномом наших древних предков. Получить его люди могли в ходе свиданий с денисовцами.

Учёные предположили, что ген предков позволял им лучше переносить холода. Однако генетический вариант SLC30A9 играет в жизни современных людей не самую лучшую роль — ведёт к депрессии и другим психическим расстройствам. Издание пишет, что теперь учёным необходимо изучить, как именно цинк влияет на психику.