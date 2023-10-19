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19 октября, 06:27

"Желудок и психика неразделимы": Учёные нашли продукты для борьбы с депрессией

Хирург Штекмайер: Употребление йогуртов и овощей может уменьшить депрессию

Употребление йогуртов с пробиотиками и различных овощей влияет на психическое состояние и может уменьшить депрессию. Эти продукты значительно повышают устойчивость к стрессу и в целом улучшают работу мозга, заявил немецкий сосудистый хирург Бернд Штекмайер со ссылкой на труды учёных.

Так, ирландский учёный Джон Крайан провёл исследование на мышах, которых кормили продуктами с кисломолочными бактериями или овощными смесями. В итоге оказалось, что они стали лучше реагировать на стресс и проще справляться с тревогой.

"По-видимому, желудок и психика всё же неразделимы. Эмоции влияют на пищеварение. Боль в животе — не редкость, когда вы испытываете стресс. <...> Крошечные соседи по проживанию в кишечнике дёргают за многие нити, ведущие к мозгу", — приводит перевод из научного труда кандидата медицинских наук издание "Бизнеc online".

При этом гастроэнтеролог Эмеран Майер доказал влияние йогурта на депрессию и активную работу мозга. По его мнению, если изменить свой ежедневный рацион питания, можно воздействовать на части мозга, отвечающие за эмоциональную составляющую. При этом стоит отметить, что в ходе эксперимента были использованы специальные кисломолочные продукты, а вот доказательств того, что влиять на депрессию смогут и йогурты из обычного супермаркета, пока нет.

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Freepik

Николь Вербер
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