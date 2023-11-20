Немецкие учёные нашли связь между вегетарианством и опасным заболеванием

Вегетарианцы гораздо сильнее склонны к депрессивным расстройствам, чем люди, которые употребляют в пищу мясо и рыбу. К такому выводу пришли немецкие учёные из Рурского университета и Университета Дуйсбурга – Эссена. Результаты проведённого исследования опубликованы в Journal of Affective Disorder.

Авторы проанализировали показатели 50 тысяч человек, восемь тысяч из которых питались лишь растительными продуктами. Выяснилось, что вегетарианцы чаще оказываются в плену психических расстройств, чем остальные испытуемые. Однако учёные усомнились в наличии строгой связи между тревогой и отказом от мяса.

По версии специалистов, сторонники растительного питания могли столкнуться с депрессией до смены рациона. Не исключено, что именно стресс послужил причиной для перехода на вегетарианский образ жизни из-за боязни за здоровье или жалости к животным, допустили авторы работы.