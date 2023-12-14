Отказ — не конец жизни: Назван способ не растерять мотивацию при поиске работы
Эксперт Милюкова: Не стоит обесценивать себя после отказов от работодателей
Когда человек приступает к поискам работы, ему необходимо программировать свои ожидания на соответствующий стратегии отрезок времени, чтобы не падать духом и не терять мотивацию. Даже после нескольких отказов от работодателей не стоит обесценивать себя и свои профессиональные навыки.
"Хорошую поддержку оказывает ведение дневника достижений. ...Их должно быть не менее трёх в день. <...> Нужно учитывать все приятные мелочи прошедшего дня: отказ от ненужной покупки, ранний подъём утром, зарядка, чтение книги", — рассказала РИАМО ведущий эксперт специализированного центра занятости "Моя карьера" Инна Милюкова.
Специалист посоветовала также составить список всех профессиональных достижений в прежних организациях, потому что в процессе поиска работы у человека нет внешних подтверждений своего мастерства. Так же как и в предыдущей практике, здесь не надо придумывать что-то глобальное: профессиональной победой может быть даже сделанный вовремя отчёт.
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