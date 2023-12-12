Не убегать от страхов: Психолог рассказал, как самостоятельно избавиться от панических атак

Внезапное появление дрожи, одышки, боли в груди вкупе с учащённым без причины сердцебиением может свидетельствовать о панической атаке. Это кратковременное психосоматическое состояние способно застать человека где угодно, а потому важно знать, как самостоятельно прийти в чувства. Об этом рассказал медицинский психолог Владимир Белов.

По словам эксперта, приступы паники всегда носят острый характер и длятся от пяти до 20 минут. Они возникают на фоне психотравмирующих обстоятельств и говорят о критическом состоянии организма, при котором он не в силах справиться с внешними стрессорами. В эпицентре этого состояния находится страх.

"Страх сигнализирует, что со здоровьем что-то не так. Страх как эмоция может давать сигналы через наше тело, поведение. Главное — не убегать от своих страхов, не загонять их вглубь себя, а разбирать их", — рассказал Белов "Вечерней Москве".

Если вокруг нет людей, которые успокоили бы человека с панической атакой, действовать нужно самостоятельно. Для этого можно использовать релаксационную гимнастику по методу Джекобсона. Достаточно поочерёдно сжимать кулаки на вдохе и расслаблять их на выдохе. Ещё можно задержать дыхание на несколько секунд и медленно выдохнуть несколько раз. Как только разум прояснится, рекомендуется посетить врача, подытожил психолог.