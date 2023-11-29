Безработица в России упала до исторического минимума

Безработица в России в октябре 2023 года упала до рекордного минимума — всего 2,9%. Согласно подсчётам специалистов, сейчас только 2,224 миллиона граждан в поиске работы.

"В октябре 2023 года 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе Росстата.

В ведомстве отметили, что их численность в октябре снизилась с 2,315 миллиона человек до 2,224 миллиона. В Росстате дополнили, что, по данным Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,5 миллиона неработающих граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, а 0,3 миллиона получали пособие. В ведомстве также подчеркнули, что численность рабочей силы в РФ в возрасте 15+ лет составила 76,3 миллиона человек.