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23 октября, 11:04

"Такого ещё не было": Орешкин рассказал об уровне безработицы в России

Орешкин: Уровень безработицы в России составляет 3%, такого в стране ещё не было

Текущий уровень безработицы в РФ находится на исторически низком уровне и составляет 3%. Как отметил помощник президента России Максим Орешкин, такого в нашей стране ещё не было.

"Сейчас он уже находится на отметке 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране ещё никогда не было", — подчеркнул он в ходе парламентских слушаний в Государственной думе.

По словам Орешкина, частный бизнес помог наладить новые каналы поставок и создать тысячи брендов, успешно заменивших организации, ушедшие из РФ. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на следующий год и плановый период 2025–2026 годов, в Минэкономразвития предвидят безработицу на уровне 3,1%. В 2022-м она составляла 3,9%.

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Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин назвал низкую безработицу индикатором эффективной экономической политики. При этом глава государства предупредил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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