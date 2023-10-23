"Такого ещё не было": Орешкин рассказал об уровне безработицы в России

Текущий уровень безработицы в РФ находится на исторически низком уровне и составляет 3%. Как отметил помощник президента России Максим Орешкин, такого в нашей стране ещё не было.

"Сейчас он уже находится на отметке 3%. Такого уровня безработицы в нашей стране ещё никогда не было", — подчеркнул он в ходе парламентских слушаний в Государственной думе.

По словам Орешкина, частный бизнес помог наладить новые каналы поставок и создать тысячи брендов, успешно заменивших организации, ушедшие из РФ. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на следующий год и плановый период 2025–2026 годов, в Минэкономразвития предвидят безработицу на уровне 3,1%. В 2022-м она составляла 3,9%.