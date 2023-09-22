Решетников рассказал, на сколько экономика России вырастет по итогам года

По итогам 2023 года ВВП (валовой внутренний продукт) России вырастет более чем на 2,8%. Такой прогноз на заседании кабмина озвучил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В 2023 году ожидается рост ВВП +2,8%. В 2024 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдёт и на следующий год", — сказал он.

Решетников добавил, что ключевым драйвером роста будут инвестиции (около 6%). По итогам первого полугодия 2023 года их рост составил 7,6%. Во втором квартале активизировались инвестиции за счёт собственных средств компаний. Глава Минэкономразвития также считает, что в этом году будет некоторый рост инфляции, но она замедлится до 4,5% к концу 2024 года.

Кроме того, МЭР прогнозирует курс рубля к концу 2023 года на уровне 94 рублей за доллар, а в 2024–2026 годах с учётом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала — на уровне 90–92 рублей.