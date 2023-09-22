Доходы бюджета РФ в 2024 году могут составить 35 трлн рублей
Доходы федерального бюджета России в 2024 году прогнозируются в размере 35 трлн рублей (19,4% ВВП), в 2025-м — 33,5 трлн (17,6% ВВП), в 2026-м — 34,1 трлн (16,8% ВВП). Такие цифры приводятся в материалах к проекту трёхлетнего бюджета.
Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, доходы в следующем году существенно увеличатся благодаря общему росту экономики страны.
"Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объёме 35 триллионов рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики", — отметил он.
Напомним, что в предыдущем законе о бюджете доходы были заложены на уровне 27,2 трлн рублей в 2024 году, 27,9 трлн рублей — в 2025 году.
При этом расходы федерального бюджета России в новом проекте указаны на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году (20,4% ВВП), 34,4 трлн — в 2025-м (18,0% ВВП), 35,6 трлн — в 2026-м (17,6% ВВП). В документе поясняют, что к 2025 году страна выйдет на "нормальный уровень" расходов (около 18% ВВП).
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров в пятницу, 22 сентября, заявил, что Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Как следует из проекта, он будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей.
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