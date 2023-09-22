Доходы бюджета РФ в 2024 году могут составить 35 трлн рублей

Доходы федерального бюджета России в 2024 году прогнозируются в размере 35 трлн рублей (19,4% ВВП), в 2025-м — 33,5 трлн (17,6% ВВП), в 2026-м — 34,1 трлн (16,8% ВВП). Такие цифры приводятся в материалах к проекту трёхлетнего бюджета.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, доходы в следующем году существенно увеличатся благодаря общему росту экономики страны.

"Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объёме 35 триллионов рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики", — отметил он.

Напомним, что в предыдущем законе о бюджете доходы были заложены на уровне 27,2 трлн рублей в 2024 году, 27,9 трлн рублей — в 2025 году.

При этом расходы федерального бюджета России в новом проекте указаны на уровне 36,6 трлн рублей в 2024 году (20,4% ВВП), 34,4 трлн — в 2025-м (18,0% ВВП), 35,6 трлн — в 2026-м (17,6% ВВП). В документе поясняют, что к 2025 году страна выйдет на "нормальный уровень" расходов (около 18% ВВП).