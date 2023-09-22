Названо число россиян, зарплаты которых вырастут с января благодаря повышению МРОТ

Заработная плата свыше 4,5 миллиона граждан РФ вырастет благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждался проект федерального бюджета на следующую трёхлетку.

Глава кабмина напомнил, что МРОТ будет увеличен по поручению президента РФ Владимира Путина в ускоренном режиме на 18,5%, что значительно выше темпов инфляции.

"Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тысяч 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 миллиона человек", — подчеркнул Мишустин.