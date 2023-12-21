Большинство россиян с оптимизмом провожают 2023-й и встречают Новый год

Большинство россиян (53%) с оптимизмом провожают 2023-й и встречают Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, каждый второй респондент (53%) заявил, что испытывает положительные эмоции накануне Нового года. Ещё 11% россиян признались, что встречают предстоящее торжество в плохом настроении, а 34% опрошенных ответили, что не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций в преддверии праздника.

Примечательно, что среди соотечественников, провожающих 2023 год с оптимизмом, число женщин превосходит число мужчин (56% против 49%). А вот наиболее пессимистично настроены молодые люди в возрасте 18–24 лет, среди них 15% встречают Новый год с плохим настроением.

ВЦИОМ проводил данный опрос с помощью телефонных звонков с 8 по 16 декабря. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.