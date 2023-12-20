Врач назвала 3 причины отсутствия новогоднего настроения и объяснила, где взять гормоны радости

Многие люди признаются, что перед Новым годом совсем не чувствуют праздничного настроения и даже ощущают себя уставшими. В чём причины такого состояния и где взять гормоны радости, рассказала врач-эндокринолог, кандидат наук Ирина Петрова.

Усталость. По словам эксперта, новогоднее настроение может пропасть на фоне предновогодней чрезмерной суеты, когда люди погружаются в хлопоты и начинают испытывать раздражение от взвалившихся на их плечи задач. Чаще всего людей утомляют: закупка продуктов к новогоднему столу, погашение счетов, а также срочные работы по ремонту. Проблемы со здоровьем. Причинами упадка сил могут быть гипотиреоз, нарушение в выработке кортизола, некомпенсированный сахарный диабет, остеопороз и другие заболевания. Также энергии не хватает при дефиците витаминов и микроэлементов. Одиночество. Иногда люди сталкиваются с проблемным выбором, где праздновать Новый год и кому дарить подарки. В такие моменты появляются переживания из-за своего положения. Негативно на настроении может сказываться и потеря близкого человека. Кроме того, люди расстраиваются, когда вспоминают плохие моменты из жизни, подводя итоги уходящего года.

Эксперт советует не взваливать на себя все дела сразу. К подготовке к празднику стоит подходить постепенно, заранее составив список задач.

"Подумайте о самых близких и родных. Ваше настроение значит для них гораздо больше, чем подарки и хорошо накрахмаленная скатерть. Питайтесь правильно и полноценно. Гормоны радости и счастья вырабатываются в ответ на приём продуктов, богатых триптофаном: финики, сливы, инжир, томаты, горький шоколад. Глюкоза тоже нужна для выработки положительных нейромедиаторов. Её много в ягодах, фруктах, мёде и некоторых овощах", — приводит слова специалиста портал "Страсти".