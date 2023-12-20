Не забывайте гулять: Россиянам рассказали, как избежать "синдрома праздничного сердца"

Неотъемлемыми атрибутами новогоднего застолья зачастую являются злоупотребление алкоголем и переедание. На фоне бесконтрольного употребления спиртного и пищи человеческий организм даёт сбой — происходит острое нарушение сердечного ритма. Чтобы избежать так называемого синдрома праздничного сердца, нужно соблюдать четыре простых правила, посоветовала академик РАН Оксана Драпкина.

По словам главного терапевта Минздрава России, проблемы с главным насосом организма могут привести даже к летальному исходу. Если аритмию проигнорировать, велик риск тяжёлых последствий в виде инсульта. Именно поэтому боли в груди, учащённое сердцебиение и одышка свидетельствуют о необходимости прервать праздник и вызвать скорую.

А чтобы Новый год прошёл без участия медиков, стоит ответственно отнестись к застолью, подчеркнула академик. Во-первых, нужно всеми силами избегать переедания и минимизировать дозу алкоголя. Не рекомендуется и засиживаться — физическая активность пойдёт лишь на пользу. Снизить нагрузку на сердце помогут прогулки на свежем воздухе, разбор подарков или просмотр любимых фильмов.

"Препараты, применяемые для облегчения симптомов похмелья, могут дополнительно увеличить нагрузку на сердце", — назвала четвёртый совет Драпкина в беседе с kp.ru.