Нутрициолог советует запастись сорбентами для спасения желудка после новогоднего пира

"Прошлогодние" салаты, огромные порции и алкоголь негативно отразятся на желудке в праздники, рассказала в беседе с порталом "Страсти" эксперт-нутрициолог, международный тренер по фитнесу и бодибилдингу Надежда Калиниченко. По её словам, к новогоднему застолью нужно подготовиться заранее.

Первое, что нужно сделать, — продумать меню. Нутрициолог посоветовала исключить из новогоднего рациона сладости, содержащие маргарин и любые трансжиры, а также сократить потребление жирных, острых, жареных блюд и сладкой выпечки. Калиниченко порекомендовала заменить эти "вредности" на продукты, богатые клетчаткой, — свежие овощи и зелень.

Заботиться о рационе нужно не только 31 декабря. За несколько дней до праздника рекомендуется перейти на низкокалорийное питание и включить в рацион побольше овощей, фруктов, нежирных белковых блюд.

"Традиция наготовить еды на год вперёд — отголосок дефицитного прошлого. Россияне закупались продуктами впрок и привыкли готовить блюда огромными порциями, которых хватало на неделю. В итоге поедание "прошлогодних" салатов, щедро залитых майонезом, оборачивалось массовыми отравлениями и расстройством пищеварения", — рассказала эксперт.

Калиниченко рекомендовала приготовить блюда и закуски в день праздника, рассчитав нужное количество порций для гостей. Салаты можно заправить домашним соусом или йогуртом, но даже вредный покупной майонез можно приготовить в домашних условиях — и он будет намного полезнее.

Нутрициолог предостерегла россиян от строгой диеты перед застольем. Она рассказала, что завтрак и обед исключать нельзя, чтобы избежать позднего переедания. Также не стоит забывать про водный баланс перед праздничным ужином, во время и после праздника: около 1,5–2 литров воды в день — суточная норма взрослого человека, отметила специалист.

При проблемах с ЖКТ стоит насовсем отказаться от очень жирного, острого, ограничить копчёности и соления и минимизировать, а лучше исключить алкогольные напитки. А вместо жарки на масле запекать, готовить на пару, варить и тушить. А чтобы справляться с негативными последствиями новогоднего застолья, врач порекомендовала адсорбенты. Это вещества, которые способны связывать и выводить токсины, вирусы и бактерии из организма, работая как губка.