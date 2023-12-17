Нутрициолог рассказала, как избежать ловушек праздничного застолья

Скоро наступает время новогодних праздников, и каждая хозяйка хочет накрыть свой стол одновременно и вкусной, и полезной едой. Как это сделать, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

По словам собеседницы издания, в первую очередь нужно продумать программу праздничного вечера так, чтобы стол не был в центре внимания. Для создания хорошего настроения могут подойти настольные игры, квесты или фильмы. При этом надо готовить еду из расчёта 400 граммов на одного человека, что, по словам специалиста, является размером оптимальной порции.

Эксперт убеждена, что обилие горячих блюд, салатов, закусок, приготовленных для праздничного ужина, создаёт способствующую перееданию ситуацию. В результате всё это непомерное количество еды в дальнейшем придётся съедать в течение всей новогодней недели, что в свою очередь может стать причиной отравлений.

"Основные ловушки праздничного застолья — это заправки для салата. Вместо магазинного майонеза с непонятным составом можно приготовить домашний. Есть много вариантов: классический с яйцом, горчицей, оливковым маслом или лимонным соком, а также из аквафабы или орехов", — сообщила она и добавила, что для заправки отлично подойдут также сок цитрусовых, йогурт, измельчённые в блендере ягоды или сочные овощи.

Помимо этого, Башкирова подчеркнула, что пакетированные напитки, в которых много сахара и ноль пользы, можно заменить на свежевыжатые домашние соки с мякотью или приготовить безалкогольный глинтвейн. Также нутрициолог рассказала, что не стоит злоупотреблять алкоголем, так как он нарушает фазы сна и ведёт к набору веса. Оптимальный вариант для Нового года — 1–2 бокала сухого красного вина, заключила эксперт.