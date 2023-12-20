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20 декабря, 03:11

Желающих закончить дела до Нового года предупредили о риске выгорания

Психолог Варская: Желание завершить дела до Нового года не всегда идёт на пользу

Попытки покончить с незавершёнными делами до смены года могут вызвать чувство удовлетворённости от проделанной работы, но в большинстве случаев они лишь вредят эмоциональному состоянию. По словам психолога Натальи Варской, нет никакого смысла в погоне за временем.

Специалист подчеркнула, что подтянуть хвосты в преддверии боя курантов можно лишь в том случае, если это не вызовет перенапряжения. Гораздо лучше перед Новым годом расставить приоритеты и составить список дел, добавила она.

"Всё зависит от психотипа человека: кого-то поставленные сроки мотивируют и дают прилив энергии, а затем расслабление с чувством выполненного долга, а кого-то вводят в состояние беспокойства и отнимают силы", — подытожила Варская в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Unsplash / Anna Dziubinska

Илья Пушкарев
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