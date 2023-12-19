Психолог раскрыла рецепт новогоднего настроения

Суета и бытовуха отбивают всё праздничное настроение. Чтобы расслабиться и насладиться новогодней атмосферой, нужно просто полюбоваться городской иллюминацией, искрящимся снегом, а домашние дела доверить профессионалам, рассказала РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

"Чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу, на неё нужно обратить внимание. Тем, кто жалуется, что не ощущает праздника, нужно просто полюбоваться городской иллюминацией и искрящимся снегом, представить, как обрадуются выбранным подаркам домашние, и испечь вместе с детьми имбирное печенье на ёлку", — сказала Игонина.

Она отметила, что праздничные представления идут практически везде. Психолог посоветовала проживать каждый день с удовольствием, не откладывая радость и счастье на потом.

Игонина рассказала, что найти время для отдыха можно с помощью клининговой компании. Освобождение от бытовой рутины позволит насладиться праздничной атмосферой, а вот суета и усталость никак не поспособствуют расслабленности и получению удовольствия, которые мы так ждём на Новый год.