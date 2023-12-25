В каком нижнем белье встречать год Зелёного Деревянного Дракона, чтобы привлечь любовь Как год встретите, так и проведёте. Наступающий 2024-й обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует. Один из самых важных вопросов — какое нижнее бельё надеть на встречу Нового года? 25 декабря, 15:30 Обложка © Getty Images

В восточном календаре каждому жизненному циклу, который состоит из 12 месяцев, соответствует определённый небесный покровитель — магическое животное со своей стихией, вкусами, характером. И чтобы получить желаемое, нужно задобрить это мифическое существо, найти к нему правильный подход.

Покровитель 2024 года, Зелёный Деревянный Дракон, очень педантичен, выражение "дьявол в деталях" явно соответствует его требованиям к наряду на праздник. Вы можете сколько угодно блистать в дорогущем зелёном платье с пайетками, но какой в этом смысл, если под ним старые дырявые трусы, которые по виду больше походят на приданое от вашей бабушки… Какое бельё следует надеть перед новогодней ночью?

Красное бельё

Какое нижнее бельё надеть на Новый год – 2024, чтобы встретить свою любовь. Фото © Getty Images

А вы знали, что ближе к Новому году ассортимент магазинов в Италии, Франции и Испании пополняется красным нижним бельём, его по традиции дарят родственникам, подругам, знакомым. У нас этот обычай тоже становится всё популярнее. Почему женщины со всего мира надевают именно красное бельё? Дело в том, что этот цвет считается символом жизни, страсти и взаимной любви. Он приносит удачу, материальное благополучие.

Предполагается, что обычай возник в период Римской империи при императоре Октавиане Августе. В то время красное нижнее бельё считалось мощным оберегом и талисманом на удачу. А ещё алый цвет отпугивает от женщины алчных мужчин, привлекает порядочных, достойных партнёров и очень нравится Зелёному Деревянному Дракону.

А в Латинской Америке есть забавное суеверие, связанное с поиском любви. Считается, если надеть красное нижнее бельё на торжество, то это принесёт в жизнь счастливые отношения. Но его надо выставить напоказ, оттянув пояс на брюках или юбке под бой курантов. Но это совсем не обязательно, можно показать бельё только возлюбленному, а не шокировать всю семью. Итак, прямо перед Новым годом нужно купить самые красивые и желательно дорогие (на таком не экономят!) трусы красного цвета и в них встречать праздник.

Новое бельё

Надевайте красные кружевные трусы на празднование Нового года – 2024, чтобы привлечь в жизнь страсть и любовь. Фото © Getty Images

Ещё один ритуал, тоже связанный с трусами (куда ж без них, родимых), — встреча Нового года исключительно в новом белье. Важно, чтобы оно было куплено непременно к дате и "скрипело" новизной. Нет, комплект, который вы надевали всего один раз "по случаю", новым не считается — не пытайтесь схитрить, Дракона не обмануть! Многие верят, что именно новое бельё привлекает любовь, мужчину мечты и личное счастье. И мы знаем, что в этом деле главное — верить. Платье и туфли специально для новогодней ночи покупать необязательно, а вот бюстгальтер и трусы всё-таки стоит приобрести — это работает.

Кружевной комплект

Для встречи года Зелёного Деревянного Дракона важно надеть абсолютно новое нижнее бельё, чтобы обрести любовь в 2024 году. Фото © Getty Images

Кружевное нижнее бельё — это сила, энергия и оптимизм в новом 2024 году. Такой комплект подарит не только ощущение уверенности в себе, но и привлечёт удачу в амурных делах. Подберите нежный кружевной бюстгальтер и сексуальные трусики в тон своего вечернего наряда или же, наоборот, контрастного цвета. Они могут быть целиком выполнены из кружева или быть декорированы частично, но сути это не меняет. И шаловливо выглядывающая из-под платья бретель в этот вечер будет выглядеть не вульгарно, а скорее маняще.

Если вы решитесь дополнить свой образ тонкими чулками и кружевным поясом для чулок, то можете быть на 100% уверены в том, что эта новогодняя ночь будет незабываемой. И не только для вас, но и для вашего молодого (или не очень) человека! Чтобы подчеркнуть торжественность вечера, подберите бельё с необычными узорами, блестящими вставками или игривыми бантиками.

Натуральные материалы

Символ 2024 года — Дракон — любит всё натуральное. Поэтому остановите свой выбор на таких материалах для праздника. Фото © Getty Images

Зелёный Деревянный Дракон ценит всё натуральное, поэтому удобное хлопковое бельё будет тоже очень и очень кстати. К тому же оно достаточно универсальное и отлично подходит под любой наряд и для любой ситуации. Помните, что Дракон — аристократ. Он не потерпит обилия синтетики. Если всё же вам важны любовь и страсть в новом году, рекомендуем лучше идти встречать праздник вовсе без трусов, чем надевать дешёвые, старые или рваные.

Авторы Виктория Дитрих