10 ну очень смешных историй от аптекарей, в которых каждый узнает себя
Ругань из-за гематогена, презервативы на кедах, собаки-курьеры... С чем только не сталкиваются наши работники аптек! Собрали 10 смешных и не очень историй, в которых вы узнаете себя.
В аптеках происходят удивительные истории, порой смешанные с абсурдом и неожиданностью. Эти рассказы от работающих там людей позволяют нам на минутку заглянуть в хаос, который каждый день творится в аптеках, хотя, кажется, там ничего интересного быть не может...
"Работаю в аптеке. Ко мне часто забредают люди, которых я называю потеряшками, потому что они спрашивают о наличии вещей, которых в аптеке быть не может. Ну никак! Батарейки, пополнение счёта, вейп, малина на развес. Недавно зашёл парень, сказал: "А зачем я сюда вообще зашёл?" и вышел", — "Подслушано".
"Дело было летом. На улице тучи, дождь... И тут заходит парень, который был легко одет (кеды, шорты, футболка), и просит два презерватива. Я продал. Тут он при мне их раскрывает и натягивает на свои кеды. Я немного удивился, а потом подумал: "А это мысль!" — "Подслушано".
10 историй от аптекарей, которые заставят вас улыбнуться. Фото © Shutterstock
"Работаю в аптеке по факту четвёртый год. За день проходит более 150 человек. Стараюсь всем не только продать товар, а проконсультировать, насколько могу. Даже если человек пришёл просто за советом, хочу помочь каждому. Сегодня одна женщина, уходя, сказала: "Вы большая умница, я не первый раз к вам прихожу". Такие простые и тёплые слова вызвали во мне просто бурю положительных эмоций! Я себя почувствовала такой полезной, нужной! Самая ценная благодарность за труд! Эта женщина не просто сделала мой день ярче и счастливее, но и дала стимул больше стараться и совершенствоваться", — "Подслушано".
"Работаю в аптеке на ж/д вокзале. Открываемся в семь утра, но всегда под аптекой уже ждут люди. И каждый раз — каждый! — кто-то стоит за гематогеном. Не могу понять, зачем он им в семь утра? Тем более есть круглосуточный буфет в том же здании. А на днях женщина чуть ли не отпихивала покупательницу со словами: "Дайте я быстро куплю, а то поезд уедет!" И да, она взяла один гематоген. Опаздывать на поезд ради гематогена, серьёзно?" — "Подслушано".
"Помнится, заходил один мужчина лет этак около 60 и попросил тест на беременность. Приношу ему тест, он спрашивает про использование, всё объяснила — и он достаёт банку с... мочой. Как оказалось, он не верит своей снохе и думает, что она врёт, что не беременна. Сделал тест, оказался отрицательным", — "Подслушано".
Невероятные случаи из российских аптек. Фото © Shutterstock
"Приходил молодой парень, купил тест на беременность. На следующий день вернулся, тест вернул, взял тампоны. Радостный!" — "Подслушано".
"Работаю в аптеке. Время 21:00, закрываюсь. Подбегает девушка и очень просит продать лекарство. По доброте своей пускаю её, она покупает лекарство и тычет айфоном в терминал. Объясняю, что система бесконтактной оплаты пока не подключена. И какой же скандал тут начался! Стала требовать книгу жалоб. Говорю, что и так пошла навстречу и уделила время после закрытия. Но не тут-то было! Пришлось ещё ждать, пока она с высокомерным видом сочинит жалобу на тему "Лузеры не имеют бесконтактной оплаты", — "Подслушано".
"Каждый раз удивляют мужчины, которые приходят за виагрой. Такое смятение, ужас, обман, что нужно другу! О боги! Да мне насрать, что у тебя не стоит! Такое чувство, как будто они думают, что я скажу: "Чё, дружок подводит?" и заржу", — "Подслушано".
Лучшие анекдоты из жизни аптекарей, которые рассмешат вас до слёз. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
"Работаю в аптеке при поликлинике. Мой самый крутой дружбан из докторов — гинеколог. Всегда заходит поздороваться, поболтать. Рассказывает интересненькое из "своего". Вот вчера принимал проститутку, расспросил у неё, чё да как, сколько зарабатывает в день. Посчитали. Раз так в пять больше, чем мы. Пришли к выводу, что жизнь — боль. Уходя, доктор добавил, что она ещё и страшная, переднего зуба нет…" — "Подслушано".
"Работаю в аптеке, одна из постоянных клиенток — девушка с бордер-колли, на спине у которой всегда был собачий рюкзачок. Однажды я увидела собаку, в одиночестве стоящую за стеклянной дверью, по её виду было понятно, что она хочет зайти. Я пустила её, думала, что та потерялась и пришла в знакомое место. Зайдя, она стала тыкать мне что-то в руки. Это был простенький тряпичный пенал, внутри деньги и записка с объяснением: хозяйка дома заболела, не может прийти, на сайте собрала заказ, надо положить собаке в рюкзак, она донесёт. По номеру телефона в заказе связалась с хозяйкой, она всё подтвердила ещё раз. Было боязно, что обманет как-нибудь и у меня будут проблемы, но человек жил один, доставку курьером таких препаратов оформить нельзя, хотя рецепта на жаропонижающие никто не требует никогда. Всё же сделала так, как просили. Собаку выпустила, сказала ей: "Домой!" И та уверенно убежала. Через 15 минут хозяйка перезвонила с благодарностью. Говорит, что специально не учила такому, просто говорила собаке, мол, идём туда-то. И в этот раз открыла ей дверь и сказала: "Неси в аптеку". А носить она умела. Я всё ещё в шоке! Какая умная собака!" — "Подслушано".
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