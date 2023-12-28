10 ну очень смешных историй от аптекарей, в которых каждый узнает себя

В аптеках происходят удивительные истории, порой смешанные с абсурдом и неожиданностью. Эти рассказы от работающих там людей позволяют нам на минутку заглянуть в хаос, который каждый день творится в аптеках, хотя, кажется, там ничего интересного быть не может...

"Работаю в аптеке. Ко мне часто забредают люди, которых я называю потеряшками, потому что они спрашивают о наличии вещей, которых в аптеке быть не может. Ну никак! Батарейки, пополнение счёта, вейп, малина на развес. Недавно зашёл парень, сказал: "А зачем я сюда вообще зашёл?" и вышел", — "Подслушано".

"Дело было летом. На улице тучи, дождь... И тут заходит парень, который был легко одет (кеды, шорты, футболка), и просит два презерватива. Я продал. Тут он при мне их раскрывает и натягивает на свои кеды. Я немного удивился, а потом подумал: "А это мысль!" — "Подслушано".

10 историй от аптекарей, которые заставят вас улыбнуться. Фото © Shutterstock

"Работаю в аптеке по факту четвёртый год. За день проходит более 150 человек. Стараюсь всем не только продать товар, а проконсультировать, насколько могу. Даже если человек пришёл просто за советом, хочу помочь каждому. Сегодня одна женщина, уходя, сказала: "Вы большая умница, я не первый раз к вам прихожу". Такие простые и тёплые слова вызвали во мне просто бурю положительных эмоций! Я себя почувствовала такой полезной, нужной! Самая ценная благодарность за труд! Эта женщина не просто сделала мой день ярче и счастливее, но и дала стимул больше стараться и совершенствоваться", — "Подслушано".

"Работаю в аптеке на ж/д вокзале. Открываемся в семь утра, но всегда под аптекой уже ждут люди. И каждый раз — каждый! — кто-то стоит за гематогеном. Не могу понять, зачем он им в семь утра? Тем более есть круглосуточный буфет в том же здании. А на днях женщина чуть ли не отпихивала покупательницу со словами: "Дайте я быстро куплю, а то поезд уедет!" И да, она взяла один гематоген. Опаздывать на поезд ради гематогена, серьёзно?" — "Подслушано".

"Помнится, заходил один мужчина лет этак около 60 и попросил тест на беременность. Приношу ему тест, он спрашивает про использование, всё объяснила — и он достаёт банку с... мочой. Как оказалось, он не верит своей снохе и думает, что она врёт, что не беременна. Сделал тест, оказался отрицательным", — "Подслушано".

Невероятные случаи из российских аптек. Фото © Shutterstock

"Приходил молодой парень, купил тест на беременность. На следующий день вернулся, тест вернул, взял тампоны. Радостный!" — "Подслушано".

"Работаю в аптеке. Время 21:00, закрываюсь. Подбегает девушка и очень просит продать лекарство. По доброте своей пускаю её, она покупает лекарство и тычет айфоном в терминал. Объясняю, что система бесконтактной оплаты пока не подключена. И какой же скандал тут начался! Стала требовать книгу жалоб. Говорю, что и так пошла навстречу и уделила время после закрытия. Но не тут-то было! Пришлось ещё ждать, пока она с высокомерным видом сочинит жалобу на тему "Лузеры не имеют бесконтактной оплаты", — "Подслушано".

"Каждый раз удивляют мужчины, которые приходят за виагрой. Такое смятение, ужас, обман, что нужно другу! О боги! Да мне насрать, что у тебя не стоит! Такое чувство, как будто они думают, что я скажу: "Чё, дружок подводит?" и заржу", — "Подслушано".

Лучшие анекдоты из жизни аптекарей, которые рассмешат вас до слёз. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

"Работаю в аптеке при поликлинике. Мой самый крутой дружбан из докторов — гинеколог. Всегда заходит поздороваться, поболтать. Рассказывает интересненькое из "своего". Вот вчера принимал проститутку, расспросил у неё, чё да как, сколько зарабатывает в день. Посчитали. Раз так в пять больше, чем мы. Пришли к выводу, что жизнь — боль. Уходя, доктор добавил, что она ещё и страшная, переднего зуба нет…" — "Подслушано".