Парень Ивлеевой может оказаться за решёткой после скандальной "голой вечеринки"

Парня блогерши Анастасии Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на возможную пропаганду ЛГБТ*. Как сообщает Mash, он участвовал в нашумевшей Аlmost naked party ("почти голая вечеринка") в одном из московских клубов и, по мнению общественников, мог агитировать за однополые связи.

Модель и парня Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений после вечеринки Almost naked party в Москве. Видео © Telegram / Mash

21-летний студент Борис Махмуров родился в семье актёров, сейчас работает моделью. Его отец играл в фильме "Сыщик петербургской полиции". Также отмечается, что Георгий Махмуров работал в международном банке.

Общественники считают, что Борис Махмуров на вечеринке ходил и фотографировался со всеми в неглиже, а значит, агитировал за однополую любовь и вообще вёл себя недостойно. По их словам, такая "одежда" показывает наплевательское отношение к российским ценностям. Заявление в Генпрокуратуру подала религиозная группа "Братство Морозов-Златоуст". Если в действиях модели найдут что-то противозаконное, то молодой человек может попасть под арест — как певец Vacio.

Кроме того, в Сети появилась информация, что Махмуров якобы бросил Ивлееву, испугавшись такой шумихи. Пользователи считают, что блогерша созналась в этом в своём 20-минутном ролике-извинении. Так они трактовали слова Ивлеевой, что у неё нет никого, кто бы мог вступиться и помочь.