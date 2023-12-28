Парень Ивлеевой может оказаться за решёткой после скандальной "голой вечеринки"
Mash: Генпрокуратура проверит парня Ивлеевой Махмурова на пропаганду ЛГБТ*
Борис Махмуров и Настя Ивлеева на вечеринке Аlmost naked party в Москве. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Парня блогерши Анастасии Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на возможную пропаганду ЛГБТ*. Как сообщает Mash, он участвовал в нашумевшей Аlmost naked party ("почти голая вечеринка") в одном из московских клубов и, по мнению общественников, мог агитировать за однополые связи.
Модель и парня Ивлеевой Бориса Махмурова проверят на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений после вечеринки Almost naked party в Москве. Видео © Telegram / Mash
21-летний студент Борис Махмуров родился в семье актёров, сейчас работает моделью. Его отец играл в фильме "Сыщик петербургской полиции". Также отмечается, что Георгий Махмуров работал в международном банке.
Общественники считают, что Борис Махмуров на вечеринке ходил и фотографировался со всеми в неглиже, а значит, агитировал за однополую любовь и вообще вёл себя недостойно. По их словам, такая "одежда" показывает наплевательское отношение к российским ценностям. Заявление в Генпрокуратуру подала религиозная группа "Братство Морозов-Златоуст". Если в действиях модели найдут что-то противозаконное, то молодой человек может попасть под арест — как певец Vacio.
Кроме того, в Сети появилась информация, что Махмуров якобы бросил Ивлееву, испугавшись такой шумихи. Пользователи считают, что блогерша созналась в этом в своём 20-минутном ролике-извинении. Так они трактовали слова Ивлеевой, что у неё нет никого, кто бы мог вступиться и помочь.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша изначально заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда тут же нагрянули силовики. Однако позже Ивлеева принесла извинения. Дважды. Теперь её бизнесом заинтересовалась ФНС.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.