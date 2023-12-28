Как настроиться на праздничное настроение, несмотря на проблемы: 6 рабочих лайфхаков

Каждый из нас вспоминает Новый год времён детства, как что-то сказочное. Мы очень ждали этот день, готовились к нему, предвкушали, а новогодняя атмосфера была задолго до самого празднования. Но куда это делось сейчас? Почему сейчас по-другому?

Дело в том, что, будучи детьми, нам не нужно было создавать новогоднее настроение — родители, учителя и другие значимые взрослые делали это за нас. Занимались подготовкой, традициями, подарками. Вот и весь секрет, почему сейчас новогоднего настроения нет априори, — нам его больше никто не создаёт. И чтобы не тратить напрасно последние дни уходящего декабря, давайте найдём те золотые лайфхаки, которые легко и непринуждённо создадут новогоднее настроение.

1. Украсить дом или рабочее место новогодней атрибутикой

Как поднять себе настроение перед Новым годом. Фото © Shutterstock

Чем больше вы позаботитесь о месте, где проводите больше всего времени, тем быстрее к вам придёт атмосфера праздника. "Необязательно, чтобы у вас была огромная ёлка до потолка и куча игрушек. Даже если вы поставите новогодний фонтанчик или оленя — это уже даст вам лучшую атмосферу", — подсказывает психолог Алина Пси.

На случай если у вас совершенно нет свободного времени, купите свежие веточки ели и просто поставьте на самое видное место. Аромат праздника будет на целый дом. А рядом можете разложить мандарины.

2. Прогуляться по украшенным улицам

"В каждом городе России есть главная украшенная улица, попав на которую невозможно уйти без новогоднего настроения", — говорит эксперт. Бонусом можно взять тёплый напиток, пончики — и просто наслаждаться атмосферой праздника.

3. Посмотреть фильмы, ассоциирующиеся с Новым годом

6 лайфхаков, как вернуть новогоднее настроение. Фото © Shutterstock

Не просто так каждый год повторяют одни и те же фильмы. Всё это, объясняет психолог, потому что они также наполняют нас атмосферой праздника. Чтобы зарядиться энергией праздника, можно устроить себе марафон любимых новогодних фильмов дома.

4. Станьте организатором "Тайного Санты"

"Тайный Санта" — необычный способ обмена подарками. Вы собираетесь компанией родственников, друзей или коллег, и каждый приносит от себя подарок на одну и ту же сумму. После вы пишете имена всех участников, кладёте в шапку и вытаскиваете случайным образом два имени. Первое — тот, кому дарят подарок, а второе — тот, кто дарит.

Таким образом каждый получит неожиданный подарок и огромный спектр положительных эмоций Алина Пси Психолог

5. Купить свечи и аромат для дома с запахом Нового года

В ожидании чуда: что помогает зарядиться настроением накануне праздников — 6 рабочих лайфхаков. Фото © Shutterstock

Это может быть аромат мандаринов, еловых веток, имбирного печенья и корицы. "Психика устроена так, что запах уносит нас в воспоминания. Просто вспомните, какой аромат вам больше всего напоминает праздник, и поставьте его у себя дома", — рассказывает ещё один способ вернуть себе настроение психолог Алина Пси.

Можно даже разложить корочки от мандарина на батарею — аромат будет на весь дом.

6. Новогодний шопинг