Похмельные щи: Бренд-шеф раскрыл рецепт супа, который поможет пережить утро 1 января

Похмельные щи помогут пережить утро 1 января после бурной праздничной ночи. Рецепт этого супа раскрыл бренд-шеф Юрий Манчук.

"Для приготовления щей потребуется мясо с костями, квашеная капуста, рассол от капусты, репчатый лук, морковь, томатная паста, сахар, растительное масло, лавровый лист, душистый перец, чёрный молотый перец, запечённый картофель, каперсы, чипсы из бекона и зелень", — подчеркнул эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Бренд-шеф порекомендовал начать приготовление супа с варки крепкого говяжьего костного бульона. Для этого нужно залить мясо двумя литрами воды, довести до кипения, снять пену и варить суп под крышкой около двух часов. На выходе должно получиться полтора литра бульона, пояснил специалист.

Пока бульон варится, стоит заняться шинковкой квашеной капусты, её нужно порубить в крошку. После этого необходимо положить овощ в кастрюлю, залить образовавшимся рассолом и по необходимости добавить воды, чтобы покрыть капусту полностью. Шеф-повар добавил, что капусту нужно готовить на медленном огне до готовности.

Следующий этап — нарезка репчатого лука и морковки на кубики. Далее нужно пассеровать овощи на растительном масле до золотистого цвета, добавить томатную пасту и оставить на несколько минут.

"Соединяем томатную пассировку с тушёной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, перец чёрный молотый, перец душистый и немного сахара. Тушим минут десять, чтобы тушёная капуста стала однородного цвета и загустела. В сотейнике соединяем 200 миллилитров бульона и 130 граммов тушёной капусты. Соль по вкусу", — пояснил специалист.

В конце важно грамотно сервировать блюдо. Для этого Манчук советует нарезать дольками печёный картофель, порубить каперсы и выложить чипсы из бекона с зеленью. Сметану к супу стоит подавать отдельно, подытожил повар.