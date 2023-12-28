Назван самый вредный алкогольный напиток, вызывающий сильное похмелье

Алкогольные коктейли могут плохо сказаться на здоровье организма из-за большого количества сахара, который в них содержится. Об этом предупредила диетолог Елена Тихомирова.

"В алкогольных коктейлях же содержится много сахара. И если ими злоупотребить или совместить с большим количеством жирной пищи, то это приведёт к более выраженному и сильному похмельному синдрому. Кроме того, алкогольные коктейли дают лишнюю нагрузку на печень и почки, что может привести к серьёзным осложнениям", — подчеркнула диетолог в беседе с NEWS.ru.

Специалист сказала, что на следующей день после употребления коктейлей у человека может сильно болеть голова. По словам Тихомировой, если хочется выпить, отдавать предпочтение нужно сухому вину либо 40-градусным напиткам. В частности, можно рассмотреть текилу, виски или коньяк.