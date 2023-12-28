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28 декабря, 11:23

Диетолог разрешила россиянкам не больше двух бокалов шампанского в новогоднюю ночь

Врач Залетова: Безопасная доза шампанского для женщин — не более двух бокалов

Фото © lookstudio / freepik

Фото © lookstudio / freepik

В новогоднюю ночь женщинам показано не более двух, а мужчинам — не более трёх бокалов шампанского. Превышение этой дозы может существенно навредить организму, утверждает заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии врач-диетолог Татьяна Залетова.

Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей
Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей

Если превысить эту норму, нагрузка на печень существенно возрастёт и начнётся повреждение нейронов головного мозга. А предпочтение, по мнению медиков, лучше отдавать сухим сортам игристого, так как в них меньше сахара и ниже калорийность.

"Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет две стандартные дозы, для мужчин — три стандартные дозы. Одна стандартная доза — это 10 грамм чистого спирта", — приводит слова Залетовой РИА "Новости".

Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка
Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что данный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Марина Калегина
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