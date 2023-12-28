Диетолог разрешила россиянкам не больше двух бокалов шампанского в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь женщинам показано не более двух, а мужчинам — не более трёх бокалов шампанского. Превышение этой дозы может существенно навредить организму, утверждает заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии врач-диетолог Татьяна Залетова.

Если превысить эту норму, нагрузка на печень существенно возрастёт и начнётся повреждение нейронов головного мозга. А предпочтение, по мнению медиков, лучше отдавать сухим сортам игристого, так как в них меньше сахара и ниже калорийность.

"Если говорить о потреблении безопасного алкоголя, то для женщин лимит составляет две стандартные дозы, для мужчин — три стандартные дозы. Одна стандартная доза — это 10 грамм чистого спирта", — приводит слова Залетовой РИА "Новости".