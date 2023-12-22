Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей

Шампанское и другие игристые вина не стоит пить людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой. Этот напиток лучше заменить на сухое вино или крепкий алкоголь, рекомендует врач Татьяна Залётова.

"Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывают спазм протоков пищеварительных желёз и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По словам специалиста, к новогоднему столу лучше выбирать неокрашенные напитки и сухие сорта вин. Кроме того, смешивать алкоголь с газировками или соками не стоит, предостерегает Залётова. Она также порекомендовала выбрать один напиток на время праздника, чтобы не сталкиваться с негативными последствиями утром.