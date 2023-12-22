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22 декабря, 11:50

Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей

Врач Залётова посоветовала заменить шампанское на Новый год сухим вином

Шампанское и другие игристые вина не стоит пить людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой. Этот напиток лучше заменить на сухое вино или крепкий алкоголь, рекомендует врач Татьяна Залётова.

"Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывают спазм протоков пищеварительных желёз и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

По словам специалиста, к новогоднему столу лучше выбирать неокрашенные напитки и сухие сорта вин. Кроме того, смешивать алкоголь с газировками или соками не стоит, предостерегает Залётова. Она также порекомендовала выбрать один напиток на время праздника, чтобы не сталкиваться с негативными последствиями утром.

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Ранее любителей похмеляться расстроили и предупредили о риске стать алкоголиками. Ощущение улучшения состояния после того, как человек опохмеляется, свидетельствует о том, "что формируется уже психологическая зависимость", говорят врачи.

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Freepik / serhii_bobyk

Ян Поланин
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