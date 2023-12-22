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Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка

22 декабря, 12:04
Фото © Freepik

Фото © Freepik

Обилие игристых вин и шампанского на российских прилавках настолько велико, что выбрать заветную бутылку для встречи Нового года бывает трудно. Наши коллеги из РИАМО опросили экспертов и узнали, какие надписи на этикетке подскажут, что именно этот напиток подарит лучше пузырьки и хорошее настроение.

Если в составе указаны этиловый спирт, вода, двуокись углерода, подсластители, консерванты и ароматизаторы, то перед нами никакое не шампанское, а газированный винный напиток (и, скорее всего, не лучшего качества). На такую продукцию в 2014 году был введён ГОСТ, согласно которому шампанское и игристое вино производятся из 100%-ного виноградного сырья, а вот в винном напитке того, что зовётся виноматериалом, допускается всего около 50%. На лицевой этикетке таких бутылок вы не найдёте надписи "Шампанское" или "Игристое вино" — это было бы нарушением закона. И лишь на контрэтикетке мелким шрифтом будет обозначено, что перед нами винный продукт.

В настоящем игристом вине, настаивают эксперты, не должно быть воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликёр) и антиокислитель — диоксид серы.

Ну а шампанским может называться только напиток из определённых сортов винограда, выращенных во французской провинции Шампань, и произведённый по строгой технологии, включающей вторичное брожение вина в бутылке. В результате углекислый газ не может выйти из закупоренной ёмкости и растворяется в вине, образуя пузырьки. В регионе Шампань этот процесс защищён законом как метод шампенуаз. Во Франции, Бельгии и Люксембурге существует восемь наименований по происхождению вин Cremant, которые производятся с использованием такого же метода. В других странах Европы вторичное брожение используют для производства игристых вин "Кава" (в Испании) и "Франчакорта" (в Италии).

Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей
Врач посоветовала заменить шампанское на Новый год другим напитком одной категории людей

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что данный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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