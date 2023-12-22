Гид по пузырькам: Чем отличаются шампанское и игристое вино от винного напитка 22 декабря, 12:04 Фото © Freepik

Обилие игристых вин и шампанского на российских прилавках настолько велико, что выбрать заветную бутылку для встречи Нового года бывает трудно. Наши коллеги из РИАМО опросили экспертов и узнали, какие надписи на этикетке подскажут, что именно этот напиток подарит лучше пузырьки и хорошее настроение.

Если в составе указаны этиловый спирт, вода, двуокись углерода, подсластители, консерванты и ароматизаторы, то перед нами никакое не шампанское, а газированный винный напиток (и, скорее всего, не лучшего качества). На такую продукцию в 2014 году был введён ГОСТ, согласно которому шампанское и игристое вино производятся из 100%-ного виноградного сырья, а вот в винном напитке того, что зовётся виноматериалом, допускается всего около 50%. На лицевой этикетке таких бутылок вы не найдёте надписи "Шампанское" или "Игристое вино" — это было бы нарушением закона. И лишь на контрэтикетке мелким шрифтом будет обозначено, что перед нами винный продукт.

В настоящем игристом вине, настаивают эксперты, не должно быть воды, ароматизаторов, красителей, этилового спирта и прочих атрибутов винных напитков. Полусухое или полусладкое игристое вино может содержать сахар (экспедиционный ликёр) и антиокислитель — диоксид серы.

Ну а шампанским может называться только напиток из определённых сортов винограда, выращенных во французской провинции Шампань, и произведённый по строгой технологии, включающей вторичное брожение вина в бутылке. В результате углекислый газ не может выйти из закупоренной ёмкости и растворяется в вине, образуя пузырьки. В регионе Шампань этот процесс защищён законом как метод шампенуаз. Во Франции, Бельгии и Люксембурге существует восемь наименований по происхождению вин Cremant, которые производятся с использованием такого же метода. В других странах Европы вторичное брожение используют для производства игристых вин "Кава" (в Испании) и "Франчакорта" (в Италии).

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что данный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Читайте в материале Лайфа, почему для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.

Авторы Марина Калегина