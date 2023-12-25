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Учёные советуют пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени

Nature Communications: Лучше пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени

25 декабря, 15:29
Алкоголь наносит меньший вред здоровью, если пить часто, но понемногу. Обложка © freepik

Алкоголь наносит меньший вред здоровью, если пить часто, но понемногу. Обложка © freepik

Заболевания печени и сахарный диабет с большей долей вероятности может заработать человек, который употребляет алкоголь много и редко, чем пьющий часто и по чуть-чуть. Об этом пишет Nature Communications со ссылкой на английских учёных.

Для эксперимента были выбраны добровольцы, которых разделили на две группы. Первая употребляла спиртные напитки в малых дозах, но часто, а вторая принимала алкоголь редко, зато сразу в большом количестве. Как оказалось, риски заполучить проблемы с печенью и диабет выросли у первой группы испытуемых только в три раза, а вот у остальных — более чем в пять раз.

При этом запойные алкоголики, употреблявшие от 72 до 96 граммов спиртного ежедневно, заполучили угрозу здоровью в девять раз выше, чем другие участники. Как пояснили учёные, в период запоя "циркулирующий уровень бактериальных белков (липополисахаридов) и провоспалительных цитокинов увеличивается", что стимулирует возникновение цирроза печени.

"Наши результаты показывают, что намного хуже выпить 21 дозу алкоголя в течение двух дней, чем распределить тот же объём равномерно в течение недели", уточнил соавтор исследования Гаутам Мехта из клиники Университетского колледжа Лондона и Королевской бесплатной больницы.

Он подчеркнул, что нельзя забывать и о генетической предрасположенности к алкогольным возлияниям, однако этот фактор оказывает меньшее влияние, нежели частота и характер употребления спиртного.

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Ранее Лайф писал, что в новогоднюю ночь оптимальной дозой алкоголя должен стать один бокал шампанского. Чтобы не запьянеть, лучше поставить на стол жирные блюда, которые помогут избежать тяжёлых последствий от застолья.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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