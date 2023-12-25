Учёные советуют пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени Nature Communications: Лучше пить мало и часто, чтобы избежать цирроза печени 25 декабря, 15:29 Алкоголь наносит меньший вред здоровью, если пить часто, но понемногу. Обложка © freepik

Заболевания печени и сахарный диабет с большей долей вероятности может заработать человек, который употребляет алкоголь много и редко, чем пьющий часто и по чуть-чуть. Об этом пишет Nature Communications со ссылкой на английских учёных.

Для эксперимента были выбраны добровольцы, которых разделили на две группы. Первая употребляла спиртные напитки в малых дозах, но часто, а вторая принимала алкоголь редко, зато сразу в большом количестве. Как оказалось, риски заполучить проблемы с печенью и диабет выросли у первой группы испытуемых только в три раза, а вот у остальных — более чем в пять раз.

При этом запойные алкоголики, употреблявшие от 72 до 96 граммов спиртного ежедневно, заполучили угрозу здоровью в девять раз выше, чем другие участники. Как пояснили учёные, в период запоя "циркулирующий уровень бактериальных белков (липополисахаридов) и провоспалительных цитокинов увеличивается", что стимулирует возникновение цирроза печени.

"Наши результаты показывают, что намного хуже выпить 21 дозу алкоголя в течение двух дней, чем распределить тот же объём равномерно в течение недели", — уточнил соавтор исследования Гаутам Мехта из клиники Университетского колледжа Лондона и Королевской бесплатной больницы.

Он подчеркнул, что нельзя забывать и о генетической предрасположенности к алкогольным возлияниям, однако этот фактор оказывает меньшее влияние, нежели частота и характер употребления спиртного.

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Авторы Татьяна Миссуми