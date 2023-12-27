Доктор Мясников назвал лучшее средство от похмелья

Избавиться от последствий похмелья полностью не получится, однако облегчить симптомы можно с помощью кисломолочных продуктов. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

"Вы всё равно будете страдать, в той или иной степени можно облегчить симптомы, но это всё равно будет удар по вашему здоровью", — отметил Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия".

Лучшим средством от похмелья доктор назвал умеренность в выпивке. Также эксперт не советует ходить в баню утром после ночных возлияний, так как это отнимает ещё больше сил у организма и приводит к обезвоживанию. Снизить симптомы похмелья, по словам медика, помогут крепкий и продолжительный сон, бульон и кисломолочные продукты.