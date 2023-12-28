6 невербальных сигналов, которые помогут незаметно влюбить собеседника

Тембр голоса, интонация, речь — ключевые инструменты эффективной коммуникации. Однако произвести впечатление на собеседника можно и за счёт невербальных средств общения. Лайф узнал, как расположить к себе человека и оставить после себя приятное "послевкусие".

1. Смотрите в глаза собеседнику

Как разговаривать с людьми, чтобы располагать их к себе. Фото © Shutterstock

Зрительный контакт — то, что покажет вашу расположенность к человеку. Ведь если во время диалога пропускать мимо ушей полученные ответы и рассматривать лепнину на потолке, вряд ли это поможет произвести нужное впечатление. А глядя собеседнику в глаза, вы меньше суетитесь, внимательнее следите за своей речью и реже используете слова-паразиты.

2. Не забывайте про улыбку и мимику

Запомните одно простое правило: улыбка всегда располагает к нам людей. Покерфейс хорош для азартных игр и определённых ситуаций, но не для живого общения. Плюс, подчёркивает эксперт, говорение на улыбке делает наш голос ниже и объёмнее — и это тоже располагает визави.

"Мимика подчеркнёт ваши эмоции. Опустили ли вы брови или их приподняли, широко открыли глаза или прищурили — по этим подсказкам вас прочитают как открытую книгу", — рассказывает тренер по голосу и речи Седа Каспарова. Каменное лицо — тут, как и в случае с улыбкой, не лучший выход.

3. Активно слушайте

Покажите искреннюю заинтересованность. И это не про то, чтобы улыбаться и вежливо кивать головой время от времени.

Чтобы у вас состоялся диалог, внимательно слушайте своего собеседника и задавайте ему открытые вопросы Седа Каспарова Тренер по голосу и речи

Если на закрытые вопросы мы можем ответить только "да" или "нет", то открытые предполагают развёрнутые ответы: "А как ты попал в эту профессию?", "Как ты начал заниматься своим делом?" Найдите те моменты, которые вас действительно интересуют в человеке. Чтобы он понимал, что это не дежурные вопросы и не дань вежливости.

4. Научитесь правильно приветствовать человека

Хитрости общения: как правильно вести себя в диалоге, чтобы влюбить собеседника. Фото © Shutterstock

Крепкое рукопожатие как приём невербальной коммуникации чаще используют мужчины. Жест выполняет сразу несколько функций: демонстрирует собеседнику открытость, а также говорит ему об отсутствии враждебности и агрессивных намерений.

В древности такой приём демонстрировал отсутствие оружия в руках. Люди обращают внимание на то, насколько основательно рукопожатие, а также смотрят, как собеседник протягивает руку Седа Каспарова Тренер по голосу и речи

5. Не забывайте об открытых жестах

6 лайфхаков, как вести себя во время разговора, чтобы завоевать расположение собеседника. Фото © Shutterstock

Собеседнику будет намного легче воспринимать информацию, если вы будете держать руки ладонями вверх. Продемонстрировать свою расположенность можно даже позой и такими же открытыми жестами. Если вы обращаетесь к человеку с просьбой или сообщаете ему о чём-то, не скрещивайте руки. Именно так вы покажете, что вам нечего скрывать, и создадите атмосферу дружелюбности.

6. Обращайте внимание на свои движения

Походка — это то, что поможет расположить человека ещё до начала разговора. То, как вы входите в помещение, как двигаетесь, покажет — или не покажет — вашу энергетику, уверенность в себе и целеустремлённость Седа Каспарова Тренер по голосу и речи

Люди идут за сильными. Как вы зашли, какое место заняли в пространстве (забились в угол или заняли место в центре), насколько уверены в себе, даже когда молчите. Всё это тоже работает на вас.

"Ваша поза — ещё один индикатор для окружающих. Наклоняетесь ли вы вперёд к собеседнику, откинулись ли назад, скрестили ли руки перед собой, забросили ли ногу на ногу — всё это повлияет на уровень взаимопонимания", — говорит тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

Что важно делать с руками, если хотите расположить человека

Язык тела: что выдаёт вашу неуверенность и чего во время диалога делать не надо. Фото © Shutterstock

Часто, попадая в незнакомую компанию, мы начинаем нервничать, не совсем понимаем, куда же пристроить руки: начинаем что-то теребить, чесать, вертеться или крутиться. Этот момент стоит научиться контролировать. Как можно сделать жесты-адаптеры, выдающие наше волнение, более естественными?

Отдельно хочется остановиться на том, а что же нам делать с руками. Куда их деть во время разговора? Ведь именно руки порой могут сказать о нас намного больше, чем слова Седа Каспарова Тренер по голосу и речи

1. Не скрещивайте руки. Нейтральная позиция, которая выглядит вполне естественно, — когда руки свободно лежат вдоль туловища. Одна рука при этом может "говорить", а вторая — свободно располагаться вдоль тела. Если у вас не получается контролировать положение рук, снимите себя на видео, расположив камеру сбоку, после чего проанализируйте свои жесты.

2. Держите ладони открытыми. Как эксперт отметила выше, открытые ладони помогают собеседнику легче воспринимать информацию. Таким образом вы демонстрируете, что не держите никаких секретов, и выглядите в несколько раз дружелюбнее.

3. Не перебирайте руками кольца, часы, ногти или предметы в руках. Если нервозность даёт о себе знать таким образом, постарайтесь вернуться в спокойное состояние, слегка коснувшись большого пальца указательным и не двигая при этом руками. Если не помогает, попробуйте вместо этого пошевелить пальцами ног.

4. Держите руки на уровне пояса или чуть выше. Ваши руки должны быть расслаблены и находиться в районе вашей талии, локти должны быть слегка согнуты. Так жесты будут выглядеть более естественно, а вы — более уверенно и спокойно.