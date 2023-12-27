6 горьких признаков, что пора прекращать терпеть и уходить от уже не любящего мужа

Новый год всегда символизирует новое начало и возможность. В это время мы загадываем желания, строим планы и мечтаем о будущем. Но иногда, чтобы шагнуть в новую жизнь, прежде нужно освободиться от всего, что удерживает и мешает развиваться. И иногда это оказываются потухшие отношения… Но как понять, что с мужем пора расставаться? В браке появились эти шесть тревожных звоночков.

1. Доверие и уважение куда-то пропали

6 признаков, что отношениям нужна новая жизнь в новом году. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Доверие и уважение — основа любых здоровых отношений. Если вы замечаете, что эти "столпы" уже давно шатаются, то, возможно, пришло время задуматься, чего вы действительно хотите от вашего союза. Этого ли? Важно, чтобы в отношениях вы чувствовали себя ценными.

2. Нет общих целей и интересов

Общие мечты и стремления связывают нас с партнёром или супругом. Если замечаете, что ваши пути начинают расходиться, то не всегда это повод для печали. Может, это шанс переосмыслить свои желания и цели? Возможно, наступило время искать иные горизонты и идти по новому пути. Вместе или нет — а так ли это важно?

3. Чувство одиночества, даже когда вы вместе

Как понять, что пришло время для перемен в отношениях. Фото © Shutterstock

Одиночество в отношениях — это серьёзный сигнал, что где-то произошла поломка. Ведь союз с любимой половинкой должен прежде всего приносить удовлетворение и радость. Если вы чувствуете себя одиноко, даже находясь в присутствии своего партнёра, то, возможно, настало время искать тепло и понимание в другом месте.

4. Постоянные конфликты или полное отсутствие общения

Конструктивное общение — ключ к стабильным отношениям. Если вы сталкиваетесь с нескончаемыми конфликтами, это знак того, что отношения пора переосмыслить. А когда в паре наступает тотальная тишина и разговоры сводятся только к редкому обсуждению насущных вопросов, то тут и гадать нечего. Возможно, вам обоим нужно время и пространство, чтобы найти способы наладить отношения… Или пойти каждому своим путём.

5. Недостаток поддержки и понимания

6 признаков, что вам пора открыть новую главу жизни в Новый год. Фото © Shutterstock

Поддержка и понимание — то, что мы все ищем во вторых половинках. А когда чувствуете, что ваши нужды и чувства игнорируют, это очевидный признак, что стоит найти кого-то другого. Возможно, партнёра, который будет более внимателен к вашим эмоциям и потребностям.

6. Физическое или эмоциональное насилие

Это самый серьёзный и опасный сигнал. Ни в одних нормальных и здоровых отношениях нет места абьюзу. Насилие — это не только физическое повреждение, но и эмоциональное унижение, контроль, манипуляции… Список длинный. Если вы сталкиваетесь с этим, самое важное — заботиться о собственной безопасности. Обращайтесь за помощью, ведь вы не одни.