Психолог предупредил о разрушающих последствиях поспешного секса

Поспешный секс портит отношения, и поэтому, если вы не хотите лишиться партнёра навсегда, стоит узнать друг друга получше. Такой совет в беседе с NEWS.ru дал семейный психолог Ярослав Лонский.

По его словам, это позволит выяснить, что нравится партнёру, что заводит, тем более если он не проявляет инициативу.

"Вы ещё недостаточно знакомы и не можете ответить себе на вопрос: что понравится партнёру в сексе и прикосновения к каким зонам его заводят. Да и партнёр, похоже, не проявляет инициативы, и спросить его неудобно. Если поспешить в плане интимных отношений, то, не узнав друг друга хорошо, можно, что называется, всё испортить", — рассказал Лонский.

Он подчеркнул, что секс между едва знакомыми людьми может случиться в том случае, если отношения стоят далеко не на первом месте. Именно такого мнения придерживаются мужчины, для которых в приоритете лишь секс.

Если же представитель сильного пола настроен серьёзно, то он стремится окружить даму заботой и узнать её получше. Как правило, к моменту первой близости пара уже научится друг другу говорить о предпочтениях и такие отношения, скорее всего, выстоят, считает психолог.

По словам специалиста, если один из партнёров уклоняется от близости, с ним нужно об этом тактично поговорить, а также обсудить вопросы контрацепции и предпочтений. Кроме того, Лонский советует хвалить партнёра за правильные действия и делиться тем, что особенно нравится.