Эксперты рассказали, что делать людям, в которых застряла секс-игрушка

Самые частые травмы после использования секс-игрушек: царапины, гематомы и раздражения на коже. Об этом говорится в материале издания Mashable со ссылкой на мнение специалистов по сексуальному здоровью.

При использовании посторонних предметов люди гораздо чаще повреждают гениталии, чем при применении секс-игрушек, подчеркнули эксперты. Они рекомендуют не идти на рискованные эксперименты и купить вместо этого даже простой, но специализированный девайс.

"Я слышала о людях, использующих средства для приготовления пищи и уборки в качестве смазок только для того, чтобы они вызывали жжение и раздражение в чувствительных местах", — поделилась представительница компании Wild Flower Эми Бояджан.

А Кейси Таннер из Lelo сообщила о том, что случаи, когда у людей в прямой кишке застревают предметы, которые не должны были там оказаться, наблюдаются с печальной частотой. Во многих случаях так происходит с небольшими походными вибраторами, применяемыми пользователями не по прямому назначению, что зачастую приводит к неприятному исходу.

"Анальные пробки неспроста имеют специальное расширение на конце", — напомнила Таннер.

Чтобы понять, насколько серьёзные проблемы навлёк на своё причинное место любитель сексуальных экспериментов, специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на свои ощущения. Если при использовании секс-игрушки появился дискомфорт или боль, нужно остановиться и осмотреть соответствующий участок тела на предмет повреждений. А резкая боль — сигнал о том, что нужно на время отказаться от самоудовлетворения.

Если же гениталии получили лёгкие травмы — царапины или порезы — эксперты советуют поступать тем же образом, что и при аналогичных повреждениях других участков тела: сперва промыть водой, а после — дать время на заживление. А вот при травмах внутренних частей тела нужно обратиться за медицинской помощью.

При появлении раздражений специалисты советуют промывать их тёплой водой и оценить реакцию. А от игрушки или смазки, использование которой повлекло такой эффект, нужно избавиться.

Если секс-игрушка застряла во влагалище или прямой кишке неглубоко, то можно попробовать избавиться от неё своими силами: в первую очередь нужно расслабиться, дождаться спада возбуждения и попробовать вытолкнуть предмет. Если эти попытки оказались безрезультатны, необходимо обратиться в больницу.