Игрушки и БДСМ: Россияне назвали пятёрку самых жарких сексуальных фантазий

Большинство россиян — 80% — боятся поделиться сексуальными предпочтениями с партнёром, при этом 60% считают свои интимные склонности необычными. Об этом говорят результаты опроса 2500 мужчин и женщин старше 18 лет по всей России. Данные есть в распоряжении Лайфа.

Доля опрошенных женщин с необычными сексуальными предпочтениями больше мужской — 63% против 37%. Только 42% считают свои вкусы классическими, из них подавляющее большинство (66%) — мужчины.

Компания "Секспедиция", проводившая опрос, выяснила и самые популярные среди необычных секс-предпочтений. Так, практически треть россиян (29%) мечтают попробовать БДСМ, причём большинство из них (58%) — женщины. На втором месте в списке сексуальных фантазий оказалось использование интимных игрушек и устройств во время близости (24%), а закрывает тройку лидеров секс в публичном месте (15%) — о нём мечтают в основном мужчины (73%).

Только 34% респондентов считают обсуждение сексуальных предпочтений с партнёром необходимым условием для сохранения прочных отношений. Четверть россиян (25%) боятся, что это может отпугнуть партнёра, а 28% стесняются рассказывать о своих фантазиях откровенно. Остальные 13% сказали, что сексуальные фантазии стоит обсуждать только с партнёром, с которым связывают долгие отношения или брак.

Самыми популярными фильмами на тему секса и любовных отношений у россиян стали "Пятьдесят оттенков серого" (45%), "Девять с половиной недель (23%) и "Основной инстинкт" (19%). Замыкают топ-5 "Секс по дружбе" (10%) и "Нимфоманка" (3%).