Мужчинам рассказали, как эрекционное кольцо может лишить их самого дорогого

Некоторые вещи мужчинам никогда не стоит делать с половым членом, иначе дело может дойти даже до ампутации. Об этом Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий. По его словам, сдавливание органа требует незамедлительной реакции и неотложных мер для декомпрессии, чтобы кровь оттекала и не возникло некроза.

Чего нельзя делать, чтобы такой ситуации не произошло? Нельзя использовать больше часа сжимающие устройства (эрекционное кольцо — приспособление, относящееся к секс-игрушкам, которое создаёт искусственный барьер на пути дренажа венозной крови из пещеристых тел полового члена, или другие). Это приводит к нарушению оттока венозной крови из пещеристых тел полового члена, возникает длительная эрекция, которая не приносит мужчине удовольствие, а только страдание Андрей Смерницкий Врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной

Врач добавил, что также с органом может приключиться ацидоз, при котором повышается кислотность крови, разрушаются окружающие ткани, что приводит к ишемическому некрозу — омертвлению тканей. А через несколько часов это опасное состояние и вовсе может перерасти в необратимую эректильную дисфункцию, грозящую ампутацией члена и мошонки и, как следствие, полной инвалидизацией. В таком случае мочеиспускание будет осуществляться через стому — трубку в животе.

Чаще всего, продолжил уролог, подобные проблемы возникают в состоянии алкогольного опьянения, когда у мужчины — длительная эрекция, грозящая приапизмом. При злоупотреблении спиртным или препаратом для стимуляции эрекции достигается длительная неконтролируемая эрекция, которая никак не может закончиться естественным путём.

"Даже когда эрекционное кольцо удалось снять через несколько часов, то кровь всё равно не будет оттекать, органические нарушения серьёзные", — заключил специалист.