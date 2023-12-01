Главный орган под угрозой: Когда виагра "убьёт" не только эрекцию, но и сердце

Зачастую мужчины в стремлении увеличить время эрекции начинают принимать специальные препараты. Хорошо, когда лекарство назначил врач, а вот самолечение может привести совсем к другому эффекту, который никого не обрадует. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог Александр Белопольский.

По его словам, лекарства фосфодиэстеразы пятого типа (ФДЭ-5) снижают внутриклеточную концентрацию циклического гуаназинмонофосфата и поэтому происходит торможение активности фермента (ингибирование), что улучшают эректильную функцию. К препаратам данной группы относятся виагра, левитра, сиалис и другие.

"Они эффективные, безопасные, но только если назначены специалистом. Бесконтрольное или чрезмерное использование таких препаратов может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и в дальнейшем, наоборот, может стать причиной полного отсутствия эректильной функции или появления такого заболевания, как приапизм", — рассказал врач порталу "Страсти".

Медик отметил, что к побочным эффектам также относят приапизм — болезненную эрекцию полового члена, которая не завершается после полового акта. Такое заболевание требует хирургического вмешательства для восстановления функционирования кровообращения члена. Уролог отметил, что лекарства обычно назначаются курсами.