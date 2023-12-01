Главный орган под угрозой: Когда виагра "убьёт" не только эрекцию, но и сердце
Уролог Белопольский призвал не принимать виагру без назначения врача
Зачастую мужчины в стремлении увеличить время эрекции начинают принимать специальные препараты. Хорошо, когда лекарство назначил врач, а вот самолечение может привести совсем к другому эффекту, который никого не обрадует. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог Александр Белопольский.
По его словам, лекарства фосфодиэстеразы пятого типа (ФДЭ-5) снижают внутриклеточную концентрацию циклического гуаназинмонофосфата и поэтому происходит торможение активности фермента (ингибирование), что улучшают эректильную функцию. К препаратам данной группы относятся виагра, левитра, сиалис и другие.
"Они эффективные, безопасные, но только если назначены специалистом. Бесконтрольное или чрезмерное использование таких препаратов может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и в дальнейшем, наоборот, может стать причиной полного отсутствия эректильной функции или появления такого заболевания, как приапизм", — рассказал врач порталу "Страсти".
Медик отметил, что к побочным эффектам также относят приапизм — болезненную эрекцию полового члена, которая не завершается после полового акта. Такое заболевание требует хирургического вмешательства для восстановления функционирования кровообращения члена. Уролог отметил, что лекарства обычно назначаются курсами.
По словам медика, употребление таких препаратов без назначения врача может привести к повреждению других органов: повышенному артериальному давлению, инфаркту или инсульту. Эксперт призвал обращаться к урологу или андрологу при проблемах с эрекцией и проходить обследование, по результатам которого будет прописан эффективный и безопасный курс лекарств.
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