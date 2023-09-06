Уролог назвал ошибку, которая грозит искривлением полового члена и простатитом

Мужчинам не стоит относиться к выбору нижнего белья легкомысленно. Дело не только в эстетике: неправильно выбранные трусы могут навредить здоровью. О том, какое исподнее опасно для владельца, рассказал врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и кандидат медицинских наук Александр Белопольский.

Врач объяснил, что нижнее бельё — важный элемент для сохранения здоровья мужчин. Сегодня в моде бельё из шёлка и стринги. Оба варианта не подходят мужчинам из-за тканей, покроя и фасона. Ношение таких моделей может сказаться на репродуктивной и эректильной функциях, а также стать причиной появления и развития простатита или других недугов.

Стринги могут помешать яичкам мужчины нормально вырабатывать сперму. Одно из возможных последствий — возникновение Болезни Пейрони (искривление полового члена). К этому приводит образование фиброзно-кистозных бляшек в теле органа, которое очень тяжело вылечить без хирургического вмешательства.

"Ношение такого нижнего белья может привести и к нарушениям эректильной функции и, соответственно, невозможности провести полноценный половой акт. Негативно также влияет постоянное ношение стрингов на репродуктивную функцию мужчины, что подтверждается результатами спермограмм", — объяснил уролог в беседе с порталом "Страсти".

Безопасными для мужского здоровья считаются неплотные и неутягивающие трусы из хлопка. Например, их рекомендуют носить для профилактики болезней урологического спектра, таких как варикоцеле, простатит или эректильная дисфункция, добавил кандидат медицинских наук.

Так, при диагнозе варикоцеле (расширение вен патологического характера на семенном канатике, из-за которого возникает застой крови и появляется риск бесплодия) мужчинам советуют носить трусы по типу плавок. Таким образом можно предотвратить дальнейшее развитие болезни, рассказал собеседник портала.

"Самое безопасное бельё для здорового мужчины — это трусы боксеры или классические трусы по типу плавок. Также нижнее бельё должно быть подобрано по размеру. К опасному нижнему белью у мужчин, как уже говорилось выше, относятся узкие плавки, мужские стринги, а также слишком свободное нижнее бельё — трусы семейные", — подытожил Белопольский.