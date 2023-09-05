Спецслужбы США потратили миллионы долларов, чтобы создать умные шпионские трусы

Американское агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) официально подтвердило, что потратило 22 миллиона долларов на создание умных трусов для шпионажа. Проект, на который были выделены баснословные деньги из кармана налогоплательщиков, называется SMART ePANTS (Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems).

По замыслу разведчиков, умные трусы должны произвести фурор в шпионаже. При этом их принцип работы идентичен жучкам: они могут записывать аудио и видео, а также передавать данные о геолокации человека. В дальнейшем такими же функциями разработчики из SMART ePANTS планируют оснастить рубашки, брюки и даже носки.

К слову, это уже не первая попытка американских разведчиков создать умную одежду. Так, в 2013 году в Штатах объявили о начале производства костюма TALOS в стиле супергероя. На его создание было потрачено более 80 миллионов долларов, однако в 2019-м проект закрылся.