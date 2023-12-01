Уролог рассказал, как по эрекции понять, что скоро будет инфаркт Уролог Смерницкий: Эректильная дисфункция может быть предвестником инсульта 1 декабря, 09:19 Обложка © Shutterstock

Эректильная дисфункция — это регулярно возникающие у мужчины проблемы с эрекцией, которые ограничивают или делают невозможной полноценную сексуальную жизнь и наблюдаются, по крайней мере, в течение трёх месяцев. Об этой деликатной проблеме, с которой мужчины не хотят идти к врачу, Лайфу рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

Эректильная дисфункция — барометр сосудистых заболеваний у мужчины. Кроме того, зарубежными и отечественным учёными доказано, что частота половых актов положительно коррелирует с продолжительностью жизни у мужчин. Андрей Смерницкий. Врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной.

По данным исследований, частота нарушения эрекции разной степени тяжести в России достигает 89,9%. Кроме того, эта проблема входит в ТОП-5, с которыми мужчины избегают приёма врача, говорит уролог. Однако медлить с обращением к медикам не стоит, поскольку эректильная дисфункция может быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

Смерницкий объяснил, что пенильная (полового члена) артерия является самой тонкой у мужчины, её диаметр не превышает 1–2 миллиметров. К примеру, диаметр коронарной артерии достигает 3–4 мм, яремной артерии —5–7 мм, бедренной артерии — 7–8 мм. Поэтому нарушение проходимости крови по пенильной артерии возникает раньше всего и может быть предвестником сосудистых катастроф у мужчины в будущем, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

"Причинами нарушения эрекции могут быть как заболевания, такие как гипертензия, ожирение, гормональный дисбаланс, так и неправильный образ жизни, злоупотребление алкоголем, табакокурение, хронический стресс. Доказано, что одна выкуренная сигарета вызывает спазм всех сосудов человека на 30 минут, две сигареты в час означают хроническую гипоксию (нехватку кислорода)", — рассказал врач-уролог высшей квалификационной категории Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Басманной.

При этом однократные нарушения эрекции возможны у каждого мужчины и не могут трактоваться как заболевание, успокоил собеседник Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев