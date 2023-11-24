Уролог рассказал, сколько раз в день нужно ходить в туалет и когда моча действительно "бьёт в голову"

Терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя, так как долгое нахождение мочи в полости мочевого пузыря может привести к различным инфекциям, предупредил читателей Лайфа врач-уролог Андрей Смерницкий. По его словам, в день здоровый человек может ходить в туалет до девяти раз.

Позывы к мочеиспусканию появляются при заполнении мочевого пузыря более 150 мл. Их игнорирование приведёт к перерастяжению мышцы мочевого пузыря. А при потере физиологического тонуса возникает хроническая задержка мочи.

"Отечественными учёными доказано, что моча не стерильна. Поэтому длительное нахождение мочи в полости мочевого пузыря чревато развитием инфекции мочевых путей — от циститов и восходящих пиелонефритов и гидронефроза, когда моча буквально "ударила в голову", то есть её переизбыток переполнил не только мочевой пузырь, но и почки, которые хорошо кровоснабжаются, и токсины мочи сразу же поступают в кровь. Возникает уремия, или хроническая почечная недостаточность", — прокомментировал Лайфу эксперт.

При хронической задержке мочи способны развиться простатит и пиелонефрит. Кроме того, в мочевом пузыре могут образоваться камни, что приведёт к воспалениям. А у мужчин старше 50 лет может возникнуть и острая задержка мочи. Это состояние, когда мочевой пузырь переполнен, есть нестерпимое желание сходить в туалет, но моча не отходит. В таких случаях пациенту можно помочь только установкой трубки в мочевой пузырь через прокол в животе.