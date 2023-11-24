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24 ноября, 12:23

Уролог рассказал, сколько раз в день нужно ходить в туалет и когда моча действительно "бьёт в голову"

Уролог Смерницкий: Воздержание от мочеиспускания грозит развитием инфекций

<p>В день здоровый человек может ходить в туалет до девяти раз. Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/young-latin-man-covering-his-genitals-with-hands-bedroom_57547290.htm#query=peeing&position=3&from_view=keyword&track=sph&uuid=518f329c-004f-46be-ac6c-df7a49e95d0a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / krakenimages.com</a></p>

В день здоровый человек может ходить в туалет до девяти раз. Обложка © freepik / krakenimages.com

Терпеть при позывах к мочеиспусканию нельзя, так как долгое нахождение мочи в полости мочевого пузыря может привести к различным инфекциям, предупредил читателей Лайфа врач-уролог Андрей Смерницкий. По его словам, в день здоровый человек может ходить в туалет до девяти раз.

Позывы к мочеиспусканию появляются при заполнении мочевого пузыря более 150 мл. Их игнорирование приведёт к перерастяжению мышцы мочевого пузыря. А при потере физиологического тонуса возникает хроническая задержка мочи.

"Отечественными учёными доказано, что моча не стерильна. Поэтому длительное нахождение мочи в полости мочевого пузыря чревато развитием инфекции мочевых путей — от циститов и восходящих пиелонефритов и гидронефроза, когда моча буквально "ударила в голову", то есть её переизбыток переполнил не только мочевой пузырь, но и почки, которые хорошо кровоснабжаются, и токсины мочи сразу же поступают в кровь. Возникает уремия, или хроническая почечная недостаточность", прокомментировал Лайфу эксперт.

При хронической задержке мочи способны развиться простатит и пиелонефрит. Кроме того, в мочевом пузыре могут образоваться камни, что приведёт к воспалениям. А у мужчин старше 50 лет может возникнуть и острая задержка мочи. Это состояние, когда мочевой пузырь переполнен, есть нестерпимое желание сходить в туалет, но моча не отходит. В таких случаях пациенту можно помочь только установкой трубки в мочевой пузырь через прокол в животе.

Уролог объяснил мужчинам, почему мочиться стоя опасно

Уролог объяснил мужчинам, почему мочиться стоя опасно

Ранее Лайф писал, к чему может привести игнорирование острого простатита. Уролог рассказал, что простата способна воспалиться из-за попадания инфекции и даже сидячего образа жизни. Мужчина может заработать простатит, который бывает острым и хроническим. Также к этой болезни может привести ношение стрингов.

Андрей Горяничев
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