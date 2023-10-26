Уролог объяснил мужчинам, почему мочиться стоя опасно

В России и большинстве западных стран существует устойчивая "традиция" в том, что мужчины мочатся стоя. Однако, если коснуться физиологии мочеиспускания, окажется, что делать это сидя даже полезнее. Об этом Лайфу рассказал уролог Андрей Смерницкий.

"При акте мочеиспускания стоя мочевой пузырь может не полностью опорожняться, и в связи с этим повышается риск развития хронической задержки мочи. Склонность к этому состоянию и без особенностей акта мочеиспускания выше с возрастом из-за особенностей строения простаты и длинной уретры у мужчин. А хроническая задержка мочи чревата развитием хронического воспаления в малом тазу, что негативно влияет в том числе на интимную жизнь мужчины", — объяснил врач ЦКБ "РЖД-Медицина".

При этом во время мочеиспускания сидя задействуются все мышцы тазового дна, что улучшает кровоснабжение и исключает застой в органах малого таза, которому подвержены большинство современных офисных работников. Кроме того, по данным российских учёных, скорость потока мочи сидя у 35% мужчин выше, время мочеиспускания меньше на 5 секунд. А в работе зарубежных учёных прослеживается связь мочеиспускания стоя и повышения риска развития хронического простатита и аденомы простаты.

"Более того, доказано, что мочиться сидя более гигиенично. Процесс течения мочи стоя оставляет аэрозольную взвесь мочи в воздухе после акта мочеиспускания, которая способна подниматься на высоту до 60 см над унитазом, находится в воздухе несколько минут и оседает на окружающие поверхности, и теоретически способна быть причиной распространения вирусов", — подчеркнул уролог.