Психолог объяснила причины нежелания женщин заниматься сексом

Женщина может не хотеть заниматься сексом по целому ряду причин, одна из них — изменившееся отношение к партнёру. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала семейный психолог Светлана Аверина.

По словам эксперта, если женщина не хочет заниматься сексом с партнёром, возможно, что-то в её отношении к нему поменялось. Бывает, что в эти моменты она чувствует не то что нежелание близости, но и раздражение. Аверина в этой ситуации посоветовала дамам честно ответить себе, остались ли у них чувства к мужчине. Если нет, то лучше расстаться.

Однако если женщина уверена, что отчаянно любит своего мужчину, то следует разобраться, что происходит. Ведь причина может быть в "засевшей глубоко" обиде, из-за чего тело не может расслабиться. В этом случае не обойтись без честного разговора с партнёром.

Другая причина — потребительское отношение мужчины. Женщина чувствует, что её "эгоистично" используют, не заботясь о ней самой. Возможно, избранник просто не в курсе желаний, ожиданий и предпочтений любимой. Чтобы избежать таких ситуаций, специалист советует озвучивать их открыто. Это касается и сексуальных фантазий.

Ещё одна причина может скрываться в том, что женщина не знает свои эрогенные места либо вообще негативно относится к собственному телу. Выход из этой ситуации — как можно чаще исследовать себя. Так можно избавиться от отношения к телу как к чему-то грязному, отвратительному и стыдному.

Плохое самочувствие и недосып также могут быть причиной отсутствия сексуального желания. В этом случае нужно работать с причинами усталости и найти возможность разгрузиться и отдохнуть. Скука, пресность семейной жизни и отсутствие романтики также негативно влияют на желание представительниц прекрасного пола заниматься сексом.

"Я всегда говорю своим клиентам, что сексуальное настроение женщины начинается с самого утра, а не за пять минут до секса. Стоит говорить приятные слова, ласково прикасаться к ней в течение всего дня. Так партнёрша почувствует, что она любима и желанна не только ночью", — рассказала Аверина.