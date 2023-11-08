Отсутствие либидо и запоры: Эндокринолог назвала неочевидные симптомы болезни щитовидки

Часто усталость от неправильного и активного ритма жизни можно спутать с нарушением гормонов щитовидной железы. Кроме того, звоночками, которые нельзя игнорировать, являются, тревожность, сонливость и отсутствие либидо.

"Проблемы в сфере репродуктивной системы, такие как снижение потенции, отсутствие либидо, нарушение менструального цикла, расстройство стула по типу запоров или поносов, сухость кожи, выпадение волос, тоже могут быть вызваны неправильной работой гормонов", — рассказала "Газете.ru" врач-эндокринолог Мария Худякова.

Для выявления нарушений специалист советует сдать скрининговый текст на тиреотропный гормон (ТТГ), рецепторы которого как раз и находятся на поверхности эпителиальных клеток щитовидной железы. Для остальных случаев, когда ухудшение состояния не связано с болезнью, помогут правильное питание, хороший сон и соблюдение режима труда и отдыха.