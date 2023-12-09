Сексолог назвала семь неочевидных причин, почему мужчина не хочет секса, и любовь тут не при чём

Деликатные вопросы интимной близости нередко оказываются сложными и чувствительными. В то время как многие фокусируются на снижении либидо у женщин, важно также обратить внимание на факторы, влияющие на половую функцию сильного пола. Лайф поговорил с сексологом и узнал, почему иногда парни могут не хотеть секса.

Есть несколько очевидных моментов, о которых почему-то забывают, считая, что мужчина — робот, который хочет всегда, везде и всех. Однако это не совсем так. Какие обстоятельства могут негативно сказаться на мужском сексуальном желании?

Стрессы, неприятности на работе, семейные трудности или депрессия способны отодвинуть секс на второй план и сделать его менее приоритетным Вера Веткина психолог-сексолог, эксперт по отношениям

Также эксперт говорит о физическом состоянии партнёра-мужчины. Снижение уровня тестостерона или проблемы с сердечно-сосудистой системой часто вызывают серьёзные проблемы с потенцией.

Не стоит забывать про рутину и монотонность. "Чтобы поддерживать огонь любовной страсти, нужны разнообразие и элементы сюрприза. Раз и навсегда установленный сценарий интимной жизни вызывает скуку и нежелание идти на контакт", — говорит психолог-сексолог.

Сексолог перечислил проблемы, из-за которых мужчина не хочет секса. Фото © Freepik stefamerpik

Разногласия и неудовлетворённость в отношениях тоже влияют. Тяжёлая атмосфера в доме, отсутствие взаимопонимания и доверия, эмоциональная отстранённость разрушают гармонию в сексуальной сфере.

Но это всё были очевидные признаки, почему мужчина может захотеть отказать в близости. А теперь стоит обсудить ряд причин пассивности в сексе, о которых многие не подозревают.

Причина 1. Страхи и комплексы, связанные с близостью.

Это низкая самооценка, неуверенность в себе или страх не удовлетворить партнёршу Вера Веткина психолог-сексолог, эксперт по отношениям

Причина 2. Избыточная стимуляция. Она включает в себя интернет, социальные сети и разнообразные развлечения. Множество информации и внешних впечатлений приводит к перегруженности психики и снижению интереса к сексу.

Причина 3. Эффект медиаобразов. "Стандарты красоты и стереотипы, навязанные современными медиа, могут оказывать давление на мужчин, вызывая чувство неудовлетворённости своим телом или физическими возможностями", — подмечает эксперт по отношениям Вера Веткина.

Причина 4. Недостаток сна и чрезмерная усталость.

Переутомление и недосып способны снижать интерес к сексу и делать его менее привлекательным. Вера Веткина психолог-сексолог, эксперт по отношениям

Причина 5. Травматические события прошлого. Негативный опыт, связанный с сексуальностью, может оставить эмоциональные шрамы, вызвать страх или антипатию к интимным отношениям.

Почему мужчина отказывает в близости: семь неочевидных причин. Фото © Shutterstock

Причина 6. Проблемы с эрекцией. Половая слабость, преждевременная эякуляция или другие сексуальные дисфункции приводят к стрессу, который снижает желание заниматься любовью.

Причина 7. Возраст. С течением времени, по словам психолога-сексолога, мужчины могут переосмысливать свои ценности и приоритеты. Семейные или карьерные амбиции иногда переносят акцент с сексуальной активности на другие интересы.