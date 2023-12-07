Восемь гениальных лайфхаков, которые помогут экономить время и реже убираться

Нет ничего приятнее, чем находиться в чистой квартире сразу же после уборки. Хочется, чтобы ощущение опрятности продлилось ещё долгое время. К сожалению, эффект порядка быстро пропадает: пыль садится на поверхность уже на следующий день, краны покрываются известковым налётом, а на стенках душевой кабины возникают некрасивые разводы. Есть способы сохранить чистоту после уборки дольше, чем на пару дней. Лайф нашёл проверенные средства, которые помогут убираться дома реже.

1. Смените все тряпки на одноразовые и купите микрофибру

Эти советы помогут сохранить чистоту в квартире после уборки надолго. Фото © Shutterstock

Вечно мокрую и воняющую тряпку для стола, лоскут, которым вы протираете пыль, и потерявший всякий вид комок для обуви смените на пачку одноразовых копеечных тряпичных салфеток или — что ещё лучше — бумажных полотенец. Это гигиеничнее, симпатичнее и в конечном счёте эффективнее: не придётся стирать тряпку, прежде чем стереть ей что-либо. А возглавлять отряд одноразовых должна классная микрофибра — она не оставляет следов и универсальна настолько, насколько это вообще возможно.

2. Используйте от пыли кондиционер для белья

Добавьте в таз с водой немного кондиционера для белья и протрите полки полученным раствором. Средство придаст свежий аромат вашему дому, а также выступит в роли антистатика: будет отталкивать пыль. Открытые поверхности останутся чистыми дольше.

3. Обрабатывайте стекло водоотталкивающим спреем

Какие лайфхаки помогут реже убираться дома — хитрости, о которых мало кто знает. Фото © Freepik

В борьбе с разводами от воды поможет водоотталкивающий спрей. Особенно это актуально для душевой кабины или ванны со стеклянной перегородкой. Обработайте спреем стеклянную поверхность, после этого разводы вас долго не побеспокоят. Вода будет просто стекать по стеклу, не оставляя некрасивых белых следов.

4. Заведите несколько коробок для хранения различных мелочей

Любые мелкие предметы должны иметь своё место. Удачным вариантом будет завести для этого специальные коробки, подставки, корзины и прочее. Главное в этом деле — не переусердствовать и своевременно избавляться от ненужных вещей.

5. Никогда не оставляйте грязную посуду в раковине на ночь

Что делать, чтобы дома всегда было чисто: 8 простых вещей. Фото © Freepik

Мыть посуду после тяжёлого дня утомительно, но завтра вам придётся выполнять двойной объём работы, если вы не вымоете тарелки сегодня. Если есть посудомоечная машина, дело упрощается: счистите остатки еды в мусорную корзину и загрузите в неё посуду.

6. Избавьтесь от лишних поверхностей

Окиньте критическим взглядом свою квартиру: не превратилось ли что-нибудь из мебели в хламосборник? Оставшийся со школьных лет диван, клетка бывшей канарейки, требующее ремонта скрипучее кресло, из которого торчат пружины, точно вам больше не нужны. А если на этой вещи самозародился склад более мелких вещей — это +100 очков в пользу избавления от неё.

7. Никогда не выходите из комнаты, не расставив вещи на свои места

Работающие лайфхаки, которые помогут и убираться реже, и дом держать в чистоте дольше. Фото © Freepik

Если вы видите, что вещи не стоят там, где должны, поставьте их на место: книги со стола отправьте на полку, одеяло с пола — на кровать или в стирку. Также не забывайте выносить мусор.

8. Регулярно избавляйтесь от барахла